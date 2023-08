Jodoigne : les Mélinois au secours de leurs trois chapelles

Le docteur Philippe Anthonissen, président de la fabrique d’église de Mélin, a remis l’ouvrage sur le métier à la fin de ce mois de juillet 2023. Lui et son comité (Anne-Marie Pierard, Marie-Paule Stoefs, Albert Dardenne et Christian Janmart) ont rassemblé 150 personnes à la ferme de Michel Tits, le fils de Jules. "Nous souhaitions poursuivre l’œuvre de Jules Tits, et ce avec l’objectif de réunir les villageois dans la convivialité à deux occasions, en hiver, pour la Saint-Antoine, et fin juillet, pour la Sainte-Marie-Madeleine, et ce au bénéfice de nos trois chapelles, explique Philippe Anthonissen. Ces dernières demandent constamment de petits travaux de rénovation."

Anne-Marie Pierard habite depuis 45 ans à Gobertange, presque en face de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine: "Nos deux repas permettent aux villageois de se retrouver comme jadis quand c’était la fête à Gobertange, que s’y installait une petite kermesse et qu’une course cycliste de 6 heures divertissait petits et grands, raconte-t-elle. C’est du passé, mais le lien qui unit les villageois, qu’ils soient de Gobertange, de Mélin ou de Sart-Mélin, subsiste. Si ce lien est évident, il demande toutefois à être entretenu. Quand nous nous lançons dans l’organisation de nos deux soupers, nous savons que nous aurons du répondant. Si la Ville de Jodoigne a pour charge le gros entretien de nos chapelles, notre comité veille à sauvegarder leur beauté. Christian Janmart, par exemple, s’est dévoué pour remettre en état l’électricité de la chapelle Saint-Antoine."

Prochaine étape: la restauration du plafond de la chapelle du Baty. "Non que les repas nous rapportent une fortune, car il y a le traiteur à payer, ainsi que la location des nappes et des assiettes, mais le principal est de sauvegarder la double fête au village tout en pensant à nos chapelles", termine Anne-Marie Pierard.