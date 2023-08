Les travailleurs du Delhaize de Nivelles ont débrayé ce lundi matin

Pour le permanent FGTB, Pascal Strubbe, qui était sur place pour soutenir le personnel, il est inévitable que les emplois de qualité qui étaient pour l'instant fournis dans les Delhaize intégrés vont être remis en cause. "Pour comprendre, il suffit de comparer la composition du personnel d'un AD Delhaize, le nombre d'étudiants et de contrats précaires, avec ce qui se passe dans un magasin comme celui-ci. Oui, les emplois de qualités vont passer à la trappe et derrière ce qui se passe chez Delhaize se joue le détricotage de tout le secteur du commerce."