Nivelles vivra, le 3 septembre, sa première parade des géants

Les géants de Nivelles font partie du folklore local: l’Argayon est considéré comme le plus ancien des géants de procession en Wallonie. Avec sa femme, l’Argayonne, et leur fils, le Lolo, ils participent chaque année à plusieurs fêtes chères aux Aclots. Le carnaval évidemment, mais ils accompagnent aussi la rentrée du Tour Sainte-Gertrude, et participent à certaines sorties extérieures (Tilff, Ath, Rumes…) durant lesquelles ils se muent en véritables ambassadeurs de Nivelles.