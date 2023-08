Le synopsis de ce Système Ribadier est fondé sur l’exploitation, par le héros, d’un certain système qu’il utilise sur sa femme chaque fois qu’il désire obtenir un peu de liberté. Sauf que l’ingénieux système a des failles et ne fonctionne pas toujours à l’entière satisfaction de son auteur.

Coups de théâtre, performances de comédiens, mécanique bien huilée, Sandra Raco met en scène un des vaudevilles de Feydeau qui se prête à merveille à une prestation en plein air dans le parc Nelson Mandela.

Arnaud Van Parys campera Ribadier. Angèle sera interprétée par Julie Duroisin, tandis que le rôle de Thommereux sera tenu par Robin Van Dyck, celui de Savinet par Pierre Haezaert, celui de Guzman par Virgile Magniette et Laure Chartier complète la distribution avec le rôle de Sophie.

Sur une mise en scène de Sandra Raco avec des décors de Léa Gardin ; des costumes de Sophie Malacord et l’équipe technique assurée par Félicien et Corentin Van Kriekinge, Laurent Comiant et Vigen Oganov.

Le quartet Errol Garner accueillera les spectateurs

La billetterie est ouverte et la vente se fait en ligne sur www.visitwavre.be et au bureau de VisitWavre au numéro 1, de la rue de Nivelles à Wavre.

Le prix des places est fixé à 12,5 € et le nombre de places est limité.

Le soir du spectacle, l’accueil se fera dès 20h au son jazzy du quartet Errol Garner. Le garage Land Rover Wavre proposera des navettes gratuites entre le parking des Mésanges et le parc Nelson Mandela. Un bar accueillera les spectateurs avant le début de la représentation dont les trois coups seront donnés à 21h précises.