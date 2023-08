"Wavre sur Herbe" revient du 18 août au 1er septembre sur la place Cardinal Mercier : voici le programme

L’évènement est coorganisé par la Ville de Wavre et la maison des jeunes Vitamine Z. Les festivités commencent le 18 août à 18h30 avec l’inauguration en présence des autorités communales : un drink sera offert dans une ambiance lounge façon Ibiza. Tout au long des deux semaines de "Wavre sur Herbe", il y aura de tout et pour tous les goûts : des séances de cinéma en plein air pour voir "The Fabelmans" ou "Elvis", une exposition sur la spiritualité à la belge à l’Église Saint-Jean Baptiste et de nombreux ateliers (customisation de t-shirts, création de nichoirs ou initiation à la jonglerie).

Sans oublier les nombreux concerts en après-midi ou en soirée. Vitamine Z tient un bar tous les jours de 13h à 23h et les "Apéros BW", l’afterwork des Brabançons, seront présents le mardi 22 août dès 17h. Certaines activités comme les ateliers demandent une réservation à faire au bar.

Le programme complet des activités est à découvrir sur le site de la ville de Wavre.