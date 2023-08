La bande du Stierbecq pourrit la tranquillité du quartier tubizien depuis deux ans : “J’ai bien appelé la police plus d’une centaine de fois”

“J’ai bien appelé la police plus d’une centaine de fois” nous confie une habitante de Stierbecq. Pourtant, à part quelques patrouilles, bien vite repérées via leurs gyrophares allumés, rien n’a encore été fait, selon les riverains. Ils nous avouent aussi, ne pas avoir porté plainte depuis le début, à part l’habitante qui a appelé plusieurs dizaines de fois mais aurait été baladée entre les services sans jamais avoir pu formuler sa demande.

En plus d’être agacés par les nuisances, les Stierbecquois sont apeurés par ces jeunes aux comportements inciviques. Plusieurs d’entre eux ont déjà été insultés et une habitante a déjà eu un retour d’un membre de la bande : “Et alors, qu’est-ce que tu vas faire ?”. Pour ne rien arranger, ils s’introduisent dans les jardins, “ils rentrent chez nous comme chez eux” et plusieurs mégots de joints ont été retrouvés sur la pelouse… de la crèche voisine. Les habitants de Stierbecq en viennent “à prier pour qu’il neige ou qu’il pleuve” pour avoir la paix.

La bande de jeunes se réunissent régulièrement sur cet escalier. ©DR

Les habitants souhaitent éviter l’escalade

Lors de notre rencontre avec les différents habitants, les mines sont fatiguées et les esprits chauffés. Trois semaines auparavant, l’interpellation par les riverains de la bande de jeunes a failli tourner en bagarre. Mais les riverains souhaitent éviter une escalade et qu’un jour quelqu’un ne finisse blessé, d’un côté comme de l’autre.

Pour ne pas en arriver là, les habitants du quartier proposent différentes solutions comme la mise en place d‘une caméra de surveillance ou le passage plus régulier des forces de police et le contrôle des plaques des véhicules.

Contactée à de nombreuses reprises sur le sujet, la zone de police Ouest Brabant n’a pas souhaité répondre à nos questions. Une personne en interne nous a juste informés : “oui, quelque chose a été fait pour la sécurité du Stierbecq”. En effet, depuis notre visite, trois semaines auparavant, les choses semblent s’être calmées dans le quartier. Qu’il s’agisse de la pluie ou non, les habitants espèrent que leurs prières ont été entendues.