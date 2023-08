Un fermier de Nivelles conteste les mesures anti-inondations imposées : le Conseil d'État lui donne raison et annule un arrêté du bourgmestre

La Ville précisait à cet agriculteur qu’il avait planté des pommes de terre sur des parcelles répertoriées en zone sensible. Il lui était donc demandé de prendre des mesures pour arrêter les potentielles coulées de boue.

"En cas d’insuffisance des mesures prises ou en cas de non-réponse écrite de votre part, nous nous verrons dans l’obligation de vous imposer la mise en place de mesures par un arrêté de police en vue de préserver la sécurité et la tranquillité publiques, précisait le courrier. À défaut de vous conformer à cet arrêté, les mesures seront alors prises à vos frais, risques et périls."

Le fermier avait répondu que sur une des parcelles, il n’était pas possible de planter les pommes de terre dans le sens perpendiculaire à la pente. Du reste, en trente ans d’exploitation, il n’y avait eu aucun problème…

Une vision contestée par la Ville, qui a convoqué l’agriculteur à une réunion. Mais un terrain d’entente n’a pas pu être trouvé et en 2021 encore, le fermier a été relancé pour qu’il prenne des mesures, en mettant en place des ballots de paille pour retenir la boue.

Cette mise en demeure, restée sans effet, a poussé le bourgmestre, Pierre Huart, à prendre un arrêté, le 17 juin 2021, imposant à l’exploitant de la parcelle concernée d’agir dans les dix jours. Suite à cela, des ballots de paille ont bien été placés, mais pas partout.

"Le Code civil dit bien que les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux venant du fond supérieur, a alors réagi la Ville dans un courriel. Mais, vu la disposition des sillons vers les maisons, une aggravation du fond supérieur est à constater, ce que le Code civil interdit."

Mis en cause, le fermier a pris un avocat, et celui-ci a précisé que son client ne comptait pas procéder à des aménagements complémentaires, les mesures imposées étant par ailleurs considérés comme "disproportionnées et extrêmement coûteuses".

Allant jusque devant le Conseil d’État, le fermier a demandé l’annulation de l’arrêté du bourgmestre. La décision vient de tomber.

La plus haute juridiction administrative estime qu’il appartenait à la Ville d’étayer l’existence d’une menace pour l’ordre public, justifiant les mesures ordonnées. Mais qu’aucune pièce du dossier administratif n’établit "la réalité, l’ampleur et la gravité des dégâts" causés par les coulées de boue venant des parcelles concernées, pour quatre habitations situées à proximité.

Et que par ailleurs, aucune pièce n’étaye non plus la pertinence du placement de ballots de paille le long des propriétés privées. Les motivations de l’arrêté du 17 juin 2021 étant considérées comme imprécises, il est annulé.

Et c’est la Ville qui supportera les frais de la procédure, soit plusieurs centaines d’euros.