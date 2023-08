Beauvechain cherche à créer une "Maison de Julos Beaucarne"

"Découvrir la maison de Julos, c’est découvrir un des lieux où s’est façonné notre inconscient collectif. Visiter la maison de Julos, c’est être en quête de sa présence. C’est une invitation au voyage. Tout nous parle dans la maison de Julos, lit-on dans le dossier réalisé par le Centre culturel de Beauvechain, la Fondation Julos Beaucarne et la Commune, qui aimeraient éviter la vente de la maison de Julos Beaucarne (27 juin 1936 – 18 septembre 2021) à un particulier, et souhaitent en faire un lieu de mémoire, de visite et de partage. La visite de la maison devra se faire au son de sa musique, de ses chansons, de ses contes, au son de sa voix, à la découverte des images de l’univers créatif de l’artiste et de son œuvre plurielle. La maison de Julos permet de replacer l’artiste dans l’histoire et son histoire, son milieu, la vie quotidienne d’un village wallon, ses conditions d’écriture et de création, les paysages du Brabant wallon qui l’entourent et qui lui sont une source d’inspiration…"