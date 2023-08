Villers-la-Ville : le chantier de Marbais a repris

Pour rappel, ces travaux initiés par la Région – il s’agit d’une voirie régionale – visent à remettre en état les pistes cyclables entre les deux villages. Début juillet, les avaloirs avaient été remis à niveau, et des trottoirs aménagés à la sortie de Marbais. Cette première phase de travaux se poursuivra cette semaine et jusqu’au 24 août. Mais la circulation pourra continuer à passer dans le sens Marbais vers Villers, à la vitesse limitée de 30 km/h.

Le stationnement, lui, est interdit dans la portion de route concernée, soit entre le carrefour de la taverne Le 1830 et celui de la rue du petit Marmeau avec la rue de Rigenée.

En ce qui concerne les usagers venant du centre de Villers-la-Ville et qui veulent rejoindre Marbais, ils seront déviés via la rue de Rigenée – qui est dès lors placée en sens unique – et le grand chemin de Wavre, pour reprendre la N93 (chaussée de Namur). Aucune déviation n’est par contre mise en place dans le village de Marbais.

Et lors des enterrements, le cimetière de Marbais ne sera accessible que dans le sens de circulation allant du carrefour de la taverne Le 1830 vers le cimetière.

En ce qui concerne la circulation de transit et les véhicules de plus de cinq tonnes, une déviation plus large est mise en place pour éviter de passer par Villers et Marbais : au niveau des ruines de l’abbaye en venant de Court-Saint-Étienne ainsi que de l’autre côté, dès le rond-point de la chapelle Triolet sur la N93, ces usagers extérieurs sont envoyés vers la N5 à Baisy-Thy, les rues Longchamps, de la Croisette et du Ry d’Hez.

Petite complication supplémentaire : ce lundi, un autre chantier a démarré sur la N275, entre Villers et le carrefour de Décoplant. Ces travaux-là permettent de passer dans les deux sens, mais des feux tricolores ont été mis en place pour instaurer une circulation en alternance.