Court-Saint-Étienne : du photovoltaïque sur les bâtiments communaux

L’école de Sart-Messire-Guillaume en priorité ?

Le projet consiste à placer 150 panneaux à l’école de Sart-Messire-Guillaume (montant estimé : 76 269 €), 45 panneaux à l’école de Suzeril (25 105 €), 30 panneaux à la bibliothèque de la rue Defalque (17 147 €) et 48 panneaux au dépôt communal (29 048 €). Le montant total de l’investissement est estimé à 147 569 € TVAC, subsidiés à hauteur de 50 000 €. Ces installations représentent une production annuelle estimée à 104 508 kWh et une réduction de 47 694 kg/an de CO. Les écoles de la gare et de Wisterzée doivent faire l’objet d’études complémentaires en termes de travaux, avant d’y envisager la pose de panneaux photovoltaïques.

Xavier Marichal (Écolo) a demandé si une priorité a déjà été déterminée pour ces investissements. Le bourgmestre, Michaël Goblet d’Alviella (Liste du Mayeur), a répondu négativement, tout en précisant que “la logique serait de commencer par l’école de Sart-Messire-Guillaume, le plus gros consommateur. C’est là que l’économie serait la plus importante”. Les autorités communales attendent la réponse de la Province d’ici le 14 septembre.