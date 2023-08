La folie Barbie s’invite au Shopping Nivelles, transformé en "Barbieland" pour quelques jours : "C’est sympa et rose, comme on aime "(PHOTOS ET VIDEO)

Ainsi, les visiteurs auront l’occasion d’immortaliser leur venue avec des selfies dans bon nombre de décors. Plusieurs animations sont également prévues pour amplifier l’expérience les mercredis (9 et 16 août) et samedis (12 et 19 août) entre 14h et 18h : tatouages éphémères, bar à barbes à papa, concours photo et photos souvenirs polaroïd, et le tout gratuitement. Des activités qui permettront aux participants de vivre la magie Barbie jusqu’au bout.

©Bernard Demoulin

Mais ce n’est pas tout. Barbie et Ken seront présents les deux samedis de l’évènement. Le couple se baladera dans les allées du Shopping et animera les diverses activités proposées. Pour l‘organisatrice, Louise Arnalsteen, cette création est plus qu’un simple événement, “il s’agit d’une expérience immersive originale dans Barbieland avec des décors colorés pour apporter de la magie aux plus jeunes et de la nostalgie aux parents”.

Nostalgie et plus encore…

Bien qu’il n’y ait pas d’animation programmée le jour de notre visite, les visiteurs du Shopping sont nombreux à s’arrêter devant les décors et à se prendre en photo pour immortaliser l’instant. Et pas seulement les petites filles et leurs mamans nostalgiques, bien au contraire. Garçons, adolescents, et adultes, tous les âges se laissent prendre au jeu. Grâce au film, Barbie a dépassé le stade de poupée pour fille mais est devenue une vraie icône de la pop culture. Nous rencontrons Delphine et sa fille Elia. Elia vient d’aller voir le film et grandit avec les Barbie de sa maman : “Je lui ai donné mes poupées Barbie, poupées que j’avais gardées précieusement. Et peut-être qu’un jour, elle les léguera à son tour à sa fille”.

©Bernard Demoulin

Nous rencontrons également deux amies en plein shooting photo dans les décors. Le cadre s’y prête bien, en effet. “C’est sympa et rose, comme on aime ! On jouait souvent à Barbie quand nous étions petites… comme toutes les petites filles”.