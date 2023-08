Perwez: une camionnette gratuite pour la collectivité

Durant l’été 2022, une vingtaine de commerçants s’est réunie pour finalement aboutir à l’inauguration. "Il s’agit d’une remorque, dans le style food truck, qui peut servir pour de petits événements. Elle est en plus équipée d’un comptoir, d’un grand frigo vitrine, d’un chapiteau robuste de 6 x 3 mètres, d’un ensemble de quatre tables de brasseur et leurs huit bancs, ainsi que de six tables mange-debout et d’un barbecue au gaz trois foyers."

Ce sont en fait ces commerçants qui ont financé l’infrastructure. En contrepartie, leur enseigne est reprise sur ce véhicule qui circulera donc dans Perwez. "Difficile de dévoiler le budget, car il y a plusieurs volets: l’achat de la remorque, le lettrage, les assurances à payer, mais aussi tout le matériel. L’idée, c’est que cette remorque soit utilisée au minimum durant cinq ans. Il n’était donc pas question d’acheter du matériel au prix le plus bas, qui risquait de casser à la moindre utilisation", poursuit Édouard Vangangel.

Qui pourra utiliser la remorque ? "Elle est mise à disposition de la collectivité perwézienne et pourra donc servira pour la fête des voisins, ainsi que pour tous les événements culturels et sportifs. Tout le monde pourra l’utiliser gratuitement."

Concrètement, c’est l’AD Delhaize de Thorembais-Saint-Trond qui sera chargé de la gestion des réservations. "Il y a un numéro de téléphone sur la camionnette, il suffit d’appeler pour bloquer une date, puis de venir chercher le véhicule. Chacun peut utiliser l’infrastructure comme il le souhaite. Elle peut exceptionnellement être empruntée en dehors du territoire de Perwez, pour un événement particulier. Comme ça a été le cas avec la remorque d’Éghezée, par exemple. La priorité étant évidemment Perwez."

Les partenaires impliqués dans le projet: Terrassement Gilles Goossens, Gomez & Cie, Sandwicherie La MieCale, MAGiC-Tours Autocar, AD Delhaize Thorembais, Animalerie Aïko-N-Co, Thomas Kinart Agent Immo, Hoslet Frédéric SA, Librairie du Rond-Point, Intermarché Perwez, Suzy Store, Les Voyages de Marie, June Five Sixteen, Friterie Chez Tof, Planet Sun, ID Carreaux, et Tech Cyst-M Photovoltaïque.