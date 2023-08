Le Silverton fait décoller les locos à vapeur : on a testé la nouvelle attraction de Walibi (PHOTOS)

Le Silverton est accessible aux enfants à partir d’1,3 m s’ils sont seuls, et dès 90 cm s’ils sont accompagnés d’un adulte. Il vise à conforter l’image de Walibi en tant que parc d’attractions familial. Concrètement, conçu dans un décor western, la nouvelle attraction est une sorte de grand manège d’un peu plus de 8 mètres de haut, et son diamètre lorsqu’elle entre en action est de 17,3 mètres.

Elle comporte douze petites voitures de deux places chacune, qui sont décorées pour figurer de petites locomotives à vapeur.

Simple manège ? “Non, c’est vraiment une attraction interactive, précise Justien Dewil, la porte-parole du parc. Ce sont les passagers qui choisissent la hauteur à laquelle s’élève leur voiture, en se servant d’un levier. Ce qui est aussi très gai pour les enfants, ce sont les deux boutons qui pilotent les effets sonores, et la fumée qui sort de la cheminée de leur petite locomotive.”

Ces petites locos peuvent s’élever jusqu’à 3,8 mètres du sol, en s’inclinant à un angle de 90 degrés.

”C’est génial !, s’exclamait à la sortie la petite Elza, 8 ans, avec en main le diplôme attestant qu’elle venait de boucler le tout premier tour du Silverton. J’ai eu un peu peur au début, parce que ça va quand même assez vite et je ne voulais pas perdre mon chapeau… C’est comme un train, mais on peut appuyer sur les boutons pour faire de la fumée ! Ce qui m’a amusée aussi, c’est de pouvoir monter et descendre pendant que ça tournait.”

Le décor “western” du Silverton et de ses abords a été conçu par une société spécialisée basée à Nivelles. L’attraction, le décor et le bâtiment annexe représentent un coût de 1,9 million d’euros pour Walibi.

Cet investissement s’inscrit dans le grand plan de rénovation du parc, initié par le groupe en 2017. Évalué à l’époque à 100 millions d’euros, ce plan de transformation par étapes vise à créer différents “mondes” au sein du parc, avec chaque fois une thématique différente et de nouvelles attractions.

”Le Silverton est un peu une attraction surprise par rapport au plan de base, mais il s’inscrit bien dans cet ensemble d’investissements, indique Justien Dewil. Et la thématique western est cohérente par rapport à ce qui est prévu où nous sommes, c’est-à-dire tout près de la tour de la Dalton Terror.”

Ce plan à long terme a jusqu’ici permis à Walibi de lancer Exotic World en 2018 ainsi que d’étendre Aqualibi – qui a fort bien fonctionné ces dernières semaines lorsque la météo pluvieuse incitait moins à fréquenter les attractions du parc -, puis d’aménager le Fun World et le Karma World en 2019. En 2021 est ensuite arrivé le Kondaa, dans une extension d’Exotic World.

”Voilà maintenant le Silverton, et nous allons continuer à suivre ce plan, avec des réalisations dont je ne peux encore rien dire, confirme la porte-parole de Walibi. La prochaine étape, elle, est déjà connue et les travaux sont d’ailleurs en cours. On investit 30 millions d’euros pour transformer Aqualibi avec une tour de 25 mètres, quatre toboggans qu’on ne trouvera nulle part ailleurs en Benelux, des duels de glissade, des bouées remontantes grâce à des jets de propulsion…”

L’idée est aussi de rendre Aqualibi plus durable, en modifiant l’enveloppe du bâtiment pour diminuer la consommation énergétique, et en installant des panneaux photovoltaïques pour produire de l’électricité verte.