Malèves dansera dimanche au rythme de la salsa : voici le programme des festivités du 15 août

Nouveauté cette année: une soirée salsa, ce dimanche 13 août, animée par le groupe Hacenoba Salsa et l’académie "Salsarthérapie" de Perwez, avec une initiation en prélude, dès 18 h.

Pour le reste, le programme ne surprendra pas les habitués…

- Vendredi: 21 h, quiz musical interactif, puis soirée animée par DJ Joss Mendosah.

- Samedi: grande brocante, concours de belote, taverne gourmande, souper et soirée "Flash-back Party 70-2000".

- Dimanche: balade VTT, taverne gourmande, atelier four à pain, concours de pétanque, atelier cirque et sculpture de ballons, cours de secourisme, bal à la viole et soirée salsa.

- Lundi, des bières spéciales seront servies dès 17 h, histoire de se préparer à la Crazy Night animée par DJ Oxoon, DJ A.R.T. M, DJ Mondello’g, DJ Kelly et DJ-M@S.

- Mardi: concentration de tracteurs anciens, taverne gourmande, bal à la viole, procession à Notre-Dame des Affligés (16 h), spectacle Et les 7 nains du Théâtre Magnetic (à 15h et à 17 h 30), spectacle des Amis de la chanson, et feu d’artifice. Rien que ça…