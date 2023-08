Villers-la-Ville : à Marbisoux, le 15 août commence… ce vendredi

Le coup d’envoi sera donné ce vendredi dès 17 h, avec un "after work" à la salle Le Marbisoux. En début de soirée, les joueurs de belote vont s’affronter avant la première soirée gratuite organisée sous le chapiteau. Il s’agira d’une "Neon Party", les tenues fluo sont donc les bienvenues.

Samedi, on reprend à 14h avec des jeux de cartes et la soirée sera "Candy Night" avec le DJ Milo Savic. Dimanche, un dîner sera proposé à la salle et diverses animations pour les enfants sont prévues à partir de 15 h, notamment des promenades à dos de poney. L’incontournable quiz musical aura lieu à 17h sous le chapiteau et un karaoké est programmé à 21 h.

Lundi, les Pèlerins de Saint-Roch partiront pour Jérusalem à 14 h. C’est une des particularités du 15 août à Marbisoux. La création de cette confrérie remonte au XIXe siècle et le lundi de la fête, après avoir assisté à la messe, les douze pèlerins tirent au sort l’un d’entre eux, avant d’entamer un pèlerinage fictif, puisqu’il ne dépasse pas les limites du village.

Passant de porte en porte, ils collectent de l’argent et divers objets. Le retour de Jérusalem a lieu aux alentours de 18 h 30, et est fêté sur la place du village. Dans un discours humoristique, l’un d’eux raconte leur voyage, en faisant des références savoureuses à l’actualité. Puis ils entament la "vente du bien d’autrui", mettant aux enchères sur la place les objets collectés durant l’après-midi.

Il s’agit en réalité de mettre en boîte l’un ou l’autre habitant du village, en répercutant en public l’une ou l’autre mésaventure récente, l’objet qui lui est attribué par les confrères étant censé réparer le souci qui est arrivé à cette cible prise par surprise et forcée de faire bonne figure. Suivra enfin la danse au cours de laquelle le confrère désigné par le sort en matinée, s’effondre, mort sur le tarmac. Transporté par les autres membres, il finira par ressusciter en direct, pour que la fête se poursuivre. Et elle se poursuivra effectivement avec une soirée "Palladium on Tour", où se produira notamment DJ Furax.

Mardi, on continue avec la messe et la traditionnelle procession à partir de 9 h 30. Un apéritif musical est prévu aux alentours de 11 h. Pour terminer en beauté et sans doute dans une sacrée ambiance, les Gauff' seront en concert sous le chapiteau à partir de 20 h.