Walibi met en service une nouvelle attraction familiale et interactive: le Silverton

Le Silverton est haut de 8,2 mètres pour un diamètre de révolution de 17,3 mètres. Chacune de ses 12 voitures peut transporter deux personnes et s'incline jusqu'à 90°. L'attraction se voulant familiale, elle est accessible aux enfants mesurant au moins 90 cm s'ils sont accompagnés d'un adulte. À l'intérieur des voitures, ce sont les passagers qui choisissent la hauteur à laquelle ils veulent monter et qui actionnent des effets sonores et de fumée.