Jodoigne : un crowdfunding pour la bière Li Pitrin

Un premier contact qui a pleinement satisfait Jérôme Moens : “Il était impensable de ne pas accompagner notre mets préfé ré d’une bonne bière, évalue Jérôme. C’est ainsi qu’est née Li Pitrin, en deux versions. Et comme la Fête du cochon, les 8, 9 et 10 septembre, à la Fabrique, chaussée de Charleroi, se profile à l’horizon, le public pourra lui aussi apprécier le goût et la qualité de notre nouvelle bière. Trois repas sont programmés, un par jour, mais aussi des animations pour enfants, avec châteaux gonflables et jeux pour tous les âges”.

Yvan Moens, lui, ne s’en cache pas, les années de crise sanitaire ont eu de fâcheuses répercussions sur les finances de la confrérie : “Nous avons honoré sans problème le financement des 300 premières bouteilles de notre nouvelle bière, dit-il, mais pour la suite, nous aimerions être soutenus par les gens du cru. C’est pourquoi nous allons lancer dans les prochaines semaines un crowdfunding, avec l’aide de Lisa-Marie Herman et de notre trésorier, Serge Milis.”

Serge Milis enchaîne : “L’idée est que les particuliers fassent un don, généralement assez modeste, qui leur donnera droit à un petit cadeau, que ce soit un ticket pour une bière gratuite ou la visite de la Brasserie des Tours. Pour ce type de financement alternatif, il est nécessaire de faire appel à une plateforme spécialisée. Nous en sommes à la concrétisation du projet, qui sera viable dès le début septembre. Les personnes intéressées peuvent consulter notre site internet ou s’adresser par téléphone à Jérôme Moens, notre secrétaire.”

Confrérie de l’ordre du cochon piétrain, rue Longue, 203, 1370 Piétrain. Pour contacter Jérôme Moens : 0478 22 12 81. Site internet : www.cocpietrain.sitew.com.

”Les étiquettes vont être imprimées”

Les modèles d’étiquette sont prêts, il ne reste qu’à les imprimer et les coller sur les bouteilles. Ici l’étiquette de l’ambrée. La teinte de la Li Pitrin blonde tire, elle, logiquement vers le blond.

Si les bières Li Pitrin sont déjà prêtes, dans les cuves de la Brasserie des Tours, il reste du pain sur la planche à la confrérie. Yvan Moens :”Les étiquettes sont à l’impression en ce moment et arriveront à la brasserie dans les prochains jours. Elles ressembleront aux précédentes, mais j’ai demandé quelques modifications, et notamment de détailler les ingrédients”.

Tant la blonde (6,5°) que l’ambrée (8°) ont satisfait les palais des dégustateurs, qui avaient fait un détour par la Brasserie des Tours au printemps dernier.” L’amertume de nos nouvelles bières n’est pas trop prononcée, dit Jérôme Moens. Elles sont l’une et l’autre particulièrement goûteuses et rafraîchissantes. Lors de la dégustation, elles ont été adoptées dès la première gorgée”.