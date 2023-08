Wavre : le Resto du cœur ouvre son Épicerie du cœur

Il s’agit de la part du Resto du cœur de Wavre, dont les locaux se trouvent au numéro 34 de la rue provinciale, d’un service complémentaire au resto social et au service de distribution de colis alimentaires.

Six bénévoles

Il est 9 h, le petit local de l’avenue des Déportés, qui servait de réserve et a été réaménagé en petite épicerie, vient d’ouvrir. Aujourd’hui, premier jour. Guy Peeters est à la caisse. Marie-Claire, son épouse, accueille les premiers clients qui ont pris rendez-vous. “Actuellement, nous sommes six bénévoles pour gérer l’épicerie, explique Guy, responsable de l’épicerie. Avec deux demi-jours d’ouverture et comme c’est le début, c’est suffisant pour remplir les rayons, gérer le stock, assurer toutes les petites tâches de l’épicerie. En fonction des besoins nous pourrons nous adapter. L’idée d’ouvrir notre épicerie date de l’année dernière. La Ville de Wavre était demandeuse. La Croix-Rouge n’organisant pas cela, nous avons donc pris les choses en main. Nous avons dû voir si cela était possible, surtout au niveau financier car nous achetons à prix plein des produits que nous vendons à moitié prix. Donc, plus on vend plus nous perdons de l’argent… Il nous faut des subsides pour tenir le coup et l’agrément de la Région wallonne.”

200 références pour commencer

Pour les subsides, il y a des promesses faites par des pouvoirs locaux et pour l’agrément comme épicerie sociale, le dossier sera remis fin de l’année à l’administration. L’agrément de l’Afsca a aussi été demandé, c’est en cours. Cela n’empêche pas l’épicerie de fonctionner et de déjà proposer 200 références de produits secs. “Uniquement du sec mais si cela fonctionne nous pourrons aussi proposer des produits frais dans nos frigos, ajoute Guy Peeters. L’accès est limité aux personnes et ménages désignés par le CPAS qui reçoivent une carte d’accès valable pour un mois. Le montant des achats est plafonné en fonction de la situation des bénéficiaires. Les achats doivent être réglés en espèces et nous sommes ouverts le lundi après midi et le jeudi matin, uniquement sur rendez-vous. Comme c’est le début, il fallait fixer des règles mais elles peuvent évoluer en cas de besoin.”

Par ailleurs, compte tenu de l’ouverture de l’épicerie, le Resto du cœur est désormais à l’étroit pour stocker ses marchandises et cherche un petit entrepôt ou un garage de plus ou moins 120 m2.

0499 50 76 91, edcwavre@outlook.com.

Le Resto du cœur désormais sur rendez-vous

Avec les crises successives, le Resto du cœur de Wavre ne connaît pas de répit pour aider les personnes ou ménages dans le besoin. Il a adopté le système des rendez-vous et réservations qui a fait ses preuves. “Nous avons conservé le système qui a été mis en place lors de la crise sanitaire, avec prise de rendez-vous, explique Guy Stukken, président du Resto du cœur. Dans notre nouvelle épicerie, on procède de la même manière que pour la distribution des colis et pour le service des repas dans notre restaurant. C’est plus facile pour tout le monde, tant pour les bénéficiaires que pour nos bénévoles.”

En 2022, le Resto du cœur de Wavre a distribué 63 023 repas. L’antenne wavrienne des Restos du cœur peut compter sur une soixantaine de bénévoles qui se relaient tous les jours, sauf le dimanche, et est en recherche continue de nouveaux bénévoles. Pour cela rien de plus simple, toutes les informations sont disponibles en ligne.

Le service des repas chauds a lieu le lundi et le samedi, uniquement sur réservation au 0471 69 83 27. La distribution de colis alimentaires a lieu du mardi au vendredi, de 10h à 15 h, uniquement sur rendez-vous au 0477 89 82 18. Le service social du Resto du cœur de Wavre est accessible le mercredi et le jeudi de 10h à 15 h, sur rendez-vous pris par téléphone (0472 75 67 61) ou par e-mail (social.rdcwavre@gmail.com).