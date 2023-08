Jodoigne : les services communaux aux petits soins pour les cimetières

Cette parcelle va bénéficier de nouvelles fondations et d’un revêtement en klinkers. La zone de dispersion proprement dite sera installée au centre de la parcelle. Cette zone sera surélevée à l’aide de caillebotis sur lesquels seront posées de grosses pierres blanches. Les cendres seront répandues sur ces pierres.

Afin de préserver les cendres dispersées antérieurement sur la parcelle, une couche de 5 centimètres de terre a été prélevée et mise l’abri pendant la réalisation des travaux. Cette terre sera ensuite redéposée à la base de l’ouvrage. L’objectif est d’ainsi permettre aux cendres de descendre entre les pierres lors de la dispersion, alors que précédemment elles restaient amassées sur la zone. Ce procédé facilite la dispersion et est également plus respectueux vis-à-vis des familles et de leurs défunts.

” Nous avons également, dans le même cimetière, l’important chantier des quelque 500 tombes d’anciens combattants, souligne le bourgmestre, Jean-Luc Meurice. Cet espace doit être réaménagé à la manière des cimetières nord-américains et aura ainsi une bien meilleure allure. Vous savez, la plupart des familles de ces anciens combattants ne viennent plus se recueillir ici, à nous dès lors de prêter d’autant plus attention à ces tombes.”

Coût du réaménagement de la parcelle de dispersion : 10 000 €. Réaménagement de la parcelle des anciens combattants (phase 1) : 40 000 €. La phase 2 est prévue en 2023-2024, tout comme l’aménagement d’une nouvelle parcelle des étoiles.

Mais il n’y a pas qu’au cimetière de Jodoigne que des travaux sont réalisés. Ainsi en 2022-2023, la Ville a réalisé divers travaux dans les cimetières de ses différents villages : création d’ossuaires à Saint-Remy-Geest et Zétrud-Lumay (25 000 €) ; exhumations aux cimetières de Saint-Remy-Geest et Zétrud-Lumay (50 000 €) ; réfection du mur du cimetière de Saint-Jean-Geest (25 000 €) ; rejointoyage des pavés aux entrées des cimetières (45 000 €).

Et d’autres travaux sont planifiés en 2023-2024 : création d’ossuaires aux cimetières d’Herbais et de Dongelberg ; aménagement de 90 cavurnes répartis dans les différents cimetières ; exhumation aux cimetières d’Herbais, Dongelberg, Saint-Rémy et Zétrud-Lumay ; réfections de murs aux cimetières de Mélin, Zétrud-Lumay et Herbais ; aménagement d’une parcelle de dispersion aux cimetières de Zétrud-Lumay et Dongelberg.