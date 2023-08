Deux jours et trois nuits au chevet du Ring 0 entre Waterloo et Groenendael (vidéo)

Ce chantier à trois millions d’euros qui comprend aussi un aspect de sécurisation – lire ci-contre – doit toujours être achevé pour la rentrée scolaire, mais trois week-ends seront finalement nécessaires pour asphalter toute la zone, répartie en trois tronçons.

En ce premier week-end de fermeture, c’est la portion du ring entre Waterloo et Groenendael qui a été le théâtre d’une impressionnante course contre-la-montre, engageant une centaine d’hommes 24 heures sur 24 aux côtés de machines impressionnantes. Objectif : tout rouvrir au trafic lundi à 4h du matin.

Malgré la pluie de samedi matin, les opérations de rabotage de la couche d’usure ont pu être menées à bien sans soucis majeurs, dans la nuit de vendredi à samedi et encore en matinée. Parmi les quatre “raboteuses” utilisées sur le chantier, on trouvait un engin de 4,4 mètres de large, venu spécialement de France via un convoi exceptionnel. Une première en Wallonie.

Le revêtement a été enlevé sur 4 cm, mais les ouvriers sont descendus jusqu’à 10 cm dans certaines zones nécessitant des réparations plus en profondeur. Ces bandes de circulation accueillent quelque 36 000 véhicules par jour se dirigeant vers la capitale, et leur état dégradé avait nécessité plusieurs interventions l’hiver dernier, avec une vitesse limitée à 90 km/h. Mais finalement, une fois la couche de surface enlevée, seuls 1 500 m2 sur 30 000 à traiter révélaient des dégradations plus en profondeur.

”On connaissait certains endroits mais on a pu déterminer toutes les zones concernées ce matin, après le rabotage, quand apparaissent clairement les dégradations et les fissures. Et nous avons été agréablement surpris par l’état des sous-couches”, confirmait samedi sur place Sophie Pinon, l’ingénieure responsable du chantier.

4 000 tonnes d’asphaltes sur le week-end

N’empêche, sur le week-end, ce sont quelque 4 000 tonnes d’asphaltes qui ont été enlevées puis reposées, nécessitant un charroi de 30 semi-remorques. Le week-end prochain, on passera à 60 camions et au total, sur toute la longueur des travaux, 12 tonnes d’asphalte seront retirées.

Une fois le rabotage bouclé, une couche destinée à l’accrochage du revêtement a été posée, recouverte ensuite de lait de chaux pour que les engins circulent dessus. Les zones nécessitant des réparations plus profondes ont été traitées à partir de 16 h, puis les opérations d’asphaltage de l’ensemble du tronçon ont débuté vers 19 h.

Une phase spectaculaire également : les asphalteuses, suivies par des alimentateurs avançaient de front sur toute la largeur de la voirie, afin d’éviter un joint longitudinal qui est toujours sources de dégradation ultérieure. Les camions d’asphalte arrivaient d’une centrale située à Feluy et derrière les machines suivaient les rouleaux pour compacter le revêtement fumant. Quant au traçage, il était prévu à partir de 4h du matin dimanche.

”Fermer complètement le ring pour le chantier permet une meilleure qualité de travail et nous fait gagner du temps, précise encore Sophie Pinon. Mais c’est aussi gage d’une meilleure sécurité, à la fois pour les ouvriers et pour les usagers.”