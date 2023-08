Plus de 2 500 visiteurs ont remonté le temps à la Butte du Lion de Waterloo (vidéo)

Le week-end a commencé par quelques sueurs froides, vu la pluie qui tombait samedi matin alors que les activités avaient majoritairement lieu en extérieur… Mais le soleil est revenu dès le début de l’après-midi et il y avait finalement pas mal de monde pour assister aux démonstrations de cavalerie des Écuyers de l’Histoire, aux séances de tirs aux canons et aux diverses animations prévues dans le bivouac monté au pied de la Butte du Lion.

Le barbecue en soirée a aussi attiré près de 200 personnes, et le spectacle pyrotechnique programmé a tenu ses promesses. Petit bémol : alors que des décollages de montgolfières étaient prévus au pied de la Butte pour terminer la journée avec de jolies images au soleil couchant, ils ont dû être annulés.

Pas vraiment une question de conditions météorologiques mais de vent : celui-ci soufflait samedi soir dans la direction de l’aéroport de Bruxelles, qui n’est qu’à quelques kilomètres du champ de bataille à vol de ballons…

La journée de dimanche, elle, s’est également bien déroulée, et les animations ont à nouveau fait le plein.

”Nous avons accueilli plus de 2 500 personnes pendant ces deux jours, ce qui constitue un record de fréquentation en dehors des week-ends de reconstitution, se réjouissait dimanche soir Thibault Danthine, le directeur du Domaine de la bataille 1815. Le Mémorial a tourné à plein régime, comme les autres sites du champ de bataille. Les animations ont plu, les restaurants ont bien tourné, tout comme les nouvelles navettes que nous avons mises en place. Le bilan est très positif.”

Le retour des touristes internationaux

Il est vrai que ce week-end, en plus de remonter le temps sur le site du champ de bataille, on voyageait presque à chaque pas en entendant des conversations en anglais, en italien, en allemand… Une bonne nouvelle pour les responsables : les touristes internationaux sont effectivement de retour en nombre cet été. “Pour un site comme le nôtre, c’est capital, confirme Thibaut Danthine. On s’approche enfin de la proportion constatée avant le Covid, c’est-à-dire 70 % de touristes étrangers et 30 % de visiteurs belges. On espère aussi renouer avec les chiffres de fréquentation d’avant Covid pour la fin de cette année. Mais on est 2023, la remontée a été très longue…”

La programmation désormais dense d’activités familiale sur le site vise par ailleurs à élargir le public qui vient découvrir le champ de bataille, en sensibilisant des visiteurs bien au-delà des férus d’histoire napoléonienne.

Le prochain événement devrait d’ailleurs attirer beaucoup de monde : une expo ABBA, marquant les 50 ans du groupe suédois qui a décollé en chantant “Waterloo” en 1974 à l’Eurovision, est en pleine préparation. Elle ouvrira le 23 septembre prochain, et sera accessible jusqu’en mai 2024.