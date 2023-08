Récolte du blé : le contre-la-montre des agriculteurs

Avec les conditions météorologiques de ces dernières semaines et donc les délais réduits pour récolter le blé, Julien a du boulot ! “Ma passion est devenue mon travail. Je réalise les entretiens des tracteurs, moissonneuses, ensileuses et arracheuses à betteraves. Il faut vérifier que le matériel soit toujours en ordre de marche car on ne peut pas se permettre de tomber en panne pendant la saison. Nous, agriculteurs, sommes toujours tributaires de la météo. Aujourd’hui, c’est grâce à ma passion et au fait que mon papa m’ait toujours laissé faire dans l’atelier que j’arrive à trouver des solutions aux pannes les plus compliquées. La mécanique n’a plus beaucoup de secrets pour moi…”

Le travail de mécanicien n’est pourtant pas toujours de tout repos car en saison des récoltes, une panne imprévue peut survenir à tout moment. “Même la nuit, la machine doit être opérationnelle le plus vite possible car avec une météo catastrophique comme cette année, chaque minute est importante pour la récolte.”

Connaissant bien son parc matériel, Julien est également chauffeur de ses machines durant les récoltes. “Un avantage car je maîtrise et connais leurs subtilités. C’est donc une période où il y a beaucoup d’heures de travail. Mais quand on aime, on ne compte pas.”

Et pourtant, pour en arriver là, le chemin de Julien n’a pas toujours été simple… “Mon papa me laissait faire pour que j’apprenne à me débrouiller, mais je n’avais pas beaucoup d’ordre. Mon grand-père me grondait tout le temps car je mélangeais ses clés et elles étaient parfois pleines de graisse.”

Julien est allé à l’école d’agriculture pour pouvoir exercer sa profession. “Je me suis spécialisé dans la mécanique agricole. Quand j’ai été diplômé, papa était super content car avec un mécanicien à la ferme, je pouvais réaliser les entretiens et réparations du matériel moi-même et même parfois de très gros travaux.”

À 16 ans, il a passé son permis tracteur. Aujourd’hui, il sillonne l’est du Brabant wallon au volant de ses tracteurs. Un véritable contre-la-montre a débuté… “La météo changeante est un réel danger. Il faut moissonner aussi durant la nuit pour pouvoir récolter le plus rapidement possiblecar avec les pluies, c’est un peu une catastrophe dans certaines parcelles.”