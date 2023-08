L’École des devoirs de Jodoigne a besoin de nouveaux bénévoles

”Il est primordial, d’avoir un bon contact avec les enfants, argumente Françoise Janfils, la coordinatrice de l’EDD. Que la confiance soit réciproque. Aussi sommes-nous attentifs à alterner le soutien scolaire des lundis, mardis et jeudis, avec des animations diverses, qu’elles soient culinaires ou culturelles, les mercredis et vendredis.”

Une telle organisation réclame sans doute de l’empathie et de l’originalité. “Oui, poursuit Françoise Janfils, le soutien scolaire est privilégié, mais rien de tel pour la motivation des enfants que des activités ludiques qui viennent contrebalancer les devoirs scolaires, comme des après-midi crêpes ou des ateliers de bricolage.”

Le gros souci du mois d’août, ce sont les cadres bénévoles de l’EDD. “Nous comptons sur une équipe de trois à quatre personnes par jour, poursuit la coordinatrice. Un adulte, chez nous, encadre trois enfants. Souvent, ces adultes se dévouent deux heures par jour, mais certains viennent ici deux fois par semaine. C’est notamment le cas de Thérèse Wolters.”

Cette dernière est infirmière et n’a pas de formation pédagogique particulière. “L’essentiel, témoigne-t-elle, c’est de faire preuve de patience et, surtout, d’aimer les enfants. Personnellement, j’ai rejoint l’EDD par hasard, suite à une rencontre avec Françoise Janfils. J’avais déjà aidé dans une EDD, à Bruxelles, il y a plus trente ans, et j’apprécie le contact avec les jeunes. J’adore expliquer, depuis mes études secondaires, et je me sens réellement utile dans cette situation, car en plus d’un soutien scolaire bien structuré vraiment nécessaire, il y a la possibilité de discuter avec les enfants, de leur donner confiance en leurs capacités.”

Françoise Janfils : “Thérèse et moi sommes en manque de bénévoles, car je m’attends à une forte demande d’ici la rentrée de septembre. La Ville de Jodoigne a du reste programmé une journée des familles le 2 septembre, de 10 à 16h, à l’école de l’Ardoisière, chaussée de Tirlemont, 81. Nous y serons pour accueillir les mamans et les papas qui souhaiteraient inscrire leurs enfants à l’EDD. Cela se fait en présence du jeune.”

Rens. : École des devoirs du Rose-eau, Grand-Place 2, à 1370 Jodoigne. Il est possible de prendre rendez-vous dès maintenant sur info@rose-eau.be ou en contactant Françoise Janfils, à partir du 28 août, au 0479.48.34.24.