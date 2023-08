Plus de 1 700 conducteurs contrôlés à Nivelles, en une journée, grâce au "sampler"

Le chef de zone avait expliqué l’intérêt de ce genre d’opérations conjointes, qui donnent de la visibilité à la police, et qui augmentent pour les contrevenants le risque d’être sanctionné. Ce qui joue aussi un rôle préventif.

Les investissements récents pour augmenter le nombre d’agents au sein du service "roulage" et du service "prévention permettent aussi aux policiers d’être davantage disponibles et de pouvoir planifier ce type d’opérations.

Confirmation le vendredi 11 août, avec des contrôles menés de 14h à 22h sur le territoire de Nivelles par la police locale mais aussi les Douanes et Accises, la police fédérale des autoroutes, l’Office central pour la répression des faux (OCRF) et la brigade Taxe de la Région wallonne.

Les résultats viennent d’être rendus publics et ils sont à la mesure du déploiement constatés par les citoyens qui sont passés par le dispositif. Ainsi, durant ces quelques heures, ce ne sont pas moins de 1734 conducteurs qui ont été contrôlés grâce au "sampler", un appareil qui permet de déterminer rapidement si l’air expiré par le conducteur contient de l’alcool.

L’éthylotest aussi

En cas de résultat positif, les agents utilisent les éthylotests classiques pour déterminer un taux avec plus de précision.

Et au total, 33 procès-verbaux ont été rédigés. En ce qui concerne l’alcool au volant, trois retraits immédiats de permis de conduire ont été décidés pour 15 jours, un permis a été retenu durant deux heures, sept durant trois heures, et trois pour six heures. Quatre retraits immédiats du permis de conduire pour quinze jours suite à la consommation de stupéfiants ont également été ordonnés.

Des procès-verbaux ont également constaté un défaut de permis de conduire et sept défauts de contrôle technique, plus deux avertissements pour le même motif. Ce contrôle d’ampleur a aussi donné lieu à plusieurs perceptions immédiates pour des infractions en matière d’arrimage, de licence de transport, d’équipement adéquat pour un motard, ou encore pour usage de GSM au volant.

La zone de police a également utilisé la nouvelle procédure de transaction immédiate pour des faits d’outrage et de détention de stupéfiants.