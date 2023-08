Une année de galère pour des habitants de Nivelles, victimes d'un affaissement de sol: "On n'a toujours aucune solution"

Pompiers, policiers et services communaux avaient été appelés en urgence: à l’évidence, le sol était en train de s’affaisser sous deux immeubles. Il est apparu par la suite que de l’eau avait creusé, sous cette maison et sous l’immeuble à appartements voisin, une énorme cavité.

Ce "vide" sous les deux bâtiments a été comblé quelques semaines plus tard avec pas moins de 140 mètres cubes de béton mou – qui permettra par la suite d’éventuellement placer des pieux -, mais les immeubles avaient été déclarés inhabitables.

La cause ? Une fuite d’eau sur le réseau SWDE, disait la Ville. La Société wallonne des eaux, elle, se montrait plus nuancée…

L’enfer des habitants

En février dernier, un des locataires de l’immeuble nous expliquait la situation kafkaïenne dans laquelle il se retrouvait. Logé dans un gîte depuis la découverte des fissures, il ne pouvait même pas récupérer ses meubles et ses effets personnels.

En effet, il aurait fallu un lift pour passer à l’arrière du bâtiment et réaliser le déménagement. Mais aucun véhicule ne pouvait passer, vu l’instabilité du sol. Tout restait donc là, se dégradant progressivement dans l’humidité, le chauffage et l’électricité ayant été coupés sur place. Quant à son assurance, elle affirmait qu’elle allait le rembourser… dès que le responsable contre qui agir serait clairement déterminé.

Ce week-end, cela fait un an tout juste que l’affaissement s’est produit. Et pour les anciens occupants des deux bâtiments, la situation… n’a pas bougé d’un pouce.

La fin est proche

"Tout est à présent dans les mains des avocats et des experts judiciaires, et ils se chamaillent comme des gamins. Une réunion a été organisée fin mars: il y avait seize personnes, explique ce locataire dépité . J’ai eu l’occasion de leur dire que ça commençait à bien faire. Mais jusqu’à aujourd’hui, rien ne bouge !"

À l’exception du bâtiment, où de nouvelles fissures apparaissent régulièrement…

Il n’est toujours pas question de pouvoir organiser un déménagement, les lieux restent inhabitables, et aucun rapport d’expert n’a encore été communiqué dans le cadre de la procédure. Il y a quelques jours toutefois, les parties ont été priées de communiquer leur position pour la fin août. Lueur d’espoir ?

"Peut-être mais la réalité, c’est que nous sommes dans le pétrin, soupire le locataire. À ce rythme, quand aurons-nous une décision ? On tourne en rond, j’en suis à plus de 6 000 euros de dépense pour me loger dans un gîte avec le confort minimum. Personne n’intervient, les locataires sont complètement oubliés dans cette histoire. J’ai consulté un avocat, et il m’a dit que cela risquait de me coûter de l’argent, de durer longtemps, sans garantie de résultat… La situation est tout simplement catastrophique !"