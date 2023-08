15 mois de prison pour des cambrioleurs localisés via le GSM qu’ils venaient de voler

Le 2 juillet dernier en journée, un vol a été commis dans une habitation occupée par une personne âgée, à Nivelles. Franchissant un mur, deux individus habillés de vêtements noirs et ayant rabattu leur capuche sur leur tête se sont introduits dans une propriété. La porte de la maison était ouverte et ils sont entrés pour faire main basse sur une montre, deux GSM et une somme de 250 €.