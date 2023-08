La fête des potagers de Chastre se transforme en un festival

L’idée est évidemment de partager les connaissances, techniques et astuces. “Vos pratiques sont ingénieuses et porteuses de résultats délicieux à déguster et vous avez envie de faire connaître vos réussites ? D’apprendre et de partager avec d’autres jardiniers vos pratiques ingénieuses, écologiques, efficaces… ou pas, d’ailleurs. Alors inscrivez-vous au festival des potagers. Il faudra nous faire parvenir deux photos de vos réalisations avant le 27 août à l’adresse chastrepotagers@gmail.com.”

Auparavant, une inscription sera nécessaire, via la publication disponible sur la page Facebook de la locale Écolo Chastre.

Une fête se tiendra le dimanche 3 septembre, dès 17 heures à la salle des Golards de Gentinnes, pour clôturer le festival.

”Ce sera l’occasion de présenter les fruits et légumes de votre travail, de faire connaissance avec d’autres jardiniers et d’échanger vos trucs et astuces.”

Une autre thématique sera abordée à cette occasion : l’habitat léger.

”Car les choses bougent pour l’aménagement du territoire en Wallonie. Nos façons d’habiter la terre évoluent. Nous construisons ensemble les prémisses d’un débat sur l’habitat léger à Chastre.”

Un apéritif sera offert sur le coup de 19 heures, avant le souper dans le style auberge espagnole, à 20 heures.

Toutes les informations sur la page Facebook ÉcoloChastre.