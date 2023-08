Le moteur de ce vélo électrique, conçu par la société wavrienne E2 Drives, a séduit Decathlon

Cela semble magique quand Decathlon le dit mais c’est exactement l’impression ressentie par les testeurs, ce jeudi, dans les rues parfois très pentues de Wavre. Le vélo de ville électrique que commercialisera mi-septembre B’Twin, la marque vélo de Decathlon, permet de ne plus s’embarrasser du choix de la bonne vitesse : il s’adapte en continu au terrain grâce à son double moteur et au système électronique doté de capteurs.

Il n’a plus de dérailleur, et donne à l’utilisateur l’impression de pédaler facilement même en redémarrant en pleine côte. On choisit le mode – turbo, promenade ou éco -, la cadence de pédalage, et c’est parti…

Derrière cet exploit, on trouve les ingénieurs d’E2 Drives, société fondée à Wavre par Arthur Deleval et Simon Godfrin.

”Tout a commencé par un coup de fil d’Arthur, qui faisait un master d’ingénieur mécanicien, raconte Simon. Il a inventé le système et avait travaillé six mois sur un prototype. Je débutais un doctorat en microélectronique à l’UCLouvain, et je suis allé voir. J’ai tout de suite cru au concept !”

Il a tout de même fallu une petite dizaine d’années de développement, d’abord dans le garage des parents puis dans un petit bureau de 30 m2, avant d’arriver à un modèle vraiment abouti. Et il y a trois ans, E2 Drives a séduit Decathlon, au point qu’un partenariat à long terme a été conclu.

Celui-ci débouche aujourd’hui sur la mise sur le marché du premier vélo dont le système propulsif a été conçu à Wavre. Actuellement, l’entreprise wavrienne emploie 22 personnes, principalement des ingénieurs dont une partie vient du monde automobile.

”Sur un vélo classique, on change les vitesses pour transmettre l’énergie de la jambe à la roue de la manière la plus efficace possible, détaille Arthur Deleval. C’est simple et efficace, mais il faut sans cesse changer les vitesses, ce qu’on fait souvent mal. Et ce n’est pas flexible : impossible de le faire à l’arrêt, compliqué en plein effort… Et un dérailleur, c’est fragile. En 2012, je me suis dit qu’un vélo électrique avec dérailleur n’était pas une solution, j’ai voulu repenser la chaîne complète, du pied à la roue.”

Un double moteur et une infinité de vitesses

Ce (gros) travail a débouché sur la conception d’un moteur à changement de vitesse automatique continu baptisé Owuru. Un double moteur, en réalité : un pour adopter la bonne vitesse, l’autre pour fournir le bon niveau d’assistance à l’utilisateur. Les deux sont pilotés par une même carte électronique reliée à huit capteurs.

Le tout est intégré dans un seul boîtier et ne sélectionne pas 10 ou 12 vitesses, mais une infinité, déterminée par l’électronique et permettant un fonctionnement complètement fluide.

”Le logiciel de contrôle est complexe, mais la mécanique est simple, glisse Arthur Deleval. Ce qui permet de produire un moteur et un vélo durables, fiables, avec peu d’usure et donc peu de maintenance. Il est prévu pour tenir au moins 20 000 km sans changement de pièces.”

Le partenariat avec Decathlon prévoit qu’E2 Drives se concentre sur le développement technologique, le groupe français se chargeant de la production, de la vente et du service après-vente. Toutes les pièces du moteur viennent de fournisseurs européens, et le tout – le moteur et le vélo – est monté chez Decathlon à Lille.

L’aventure continue : E2 Drives planche déjà sur une deuxième génération de moteur adaptée aux VTT et aux vélos-cargos.