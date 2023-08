Été solidaire à Nivelles: un job… et des idées pour la suite

Quinze jours en juillet, quinze jours en août

Deux groupes mixant les sexes, l’école fréquentée et l’origine sociale ont été constitués pour un travail de quinze jours durant le mois de juillet, et une autre quinzaine en août. Celle-ci s’est terminée ce vendredi après-midi, avec un repas concocté par les stagiaires eux-mêmes dans les cuisines du CPAS.

Il s’agissait pour tous de leur première expérience professionnelle, et les encadrants ont veillé durant les deux sessions à instaurer une bonne ambiance dans les équipes, encourageant ce premier pas des étudiants dans la vie active. Mission réussie à ce niveau et les jeunes sont repartis sans doute riches d’une belle expérience, mais aussi avec 560 € en poche, le travail étant rémunéré à 8 € de l’heure, durant deux semaines de 35 heures.

103 mégots sur 1 m2

Concrètement, ils ont notamment nettoyé les abords du parcours RAVeL ainsi que certains espaces publics comme le square Ferdinand Delcroix, situé entre la gare et l’IPAM. Un bel endroit où un kiosque a été aménagé il y a quelques années, mais où il y a souvent beaucoup de déchets.

Et les stagiaires ont été particulièrement marqués par le nombre de mégots jetés par terre. Ils se sont "amusés" à compter leur récolte sur un mètre carré de graviers: 103 mégots de cigarettes ! "Ça, c’était plus pénible", souffle Mathis, 15 ans. De quoi sans doute en tirer quelques leçons dans les semaines à venir, et la sensibilisation ainsi que la citoyenneté font partie des objectifs de l’opération Été solidaire.

La Ville a conclu un partenariat avec le CPAS et l’AMO Tempo pour l’encadrement des activités. Ainsi, les jeunes ont aussi décapé et traité des châssis à la maison de repos du CPAS. Ils ont fabriqué des hôtels à insectes avec des matériaux de récupération, en suivant les conseils avisés d’Étienne Cranenbrouck, un gardien de la paix aux multiples compétences. Ces structures seront placées dans les espaces verts.

Au contact des seniors

Les participants ont également travaillé au contact des personnes âgées dans la maison de repos du CPAS. Ils ont distribué des repas, assuré des tâches logistiques, aidé à descendre les pensionnaires de leur chambre vers la salle de repas, distribué des cafés…

Pas toujours évident, mais certains semblent y avoir pris beaucoup de plaisir. Ainsi, deux des stagiaires ont postulé pour transformer cette expérience à Nos Tayons en job d’étudiant durant l’année. "C’est un milieu que j’avais envie de découvrir, dit Cécilia, qui étudie dans une option sociale en secondaire. Et j’ai vraiment bien aimé accompagner ces personnes âgées."