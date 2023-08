Intercepté à Rixensart avec de la cocaïne : "Moi, un dealer ? Pas du tout"... il écope d'un an de prison ferme

La police de la Mazerine vient à nouveau d’appréhender un de ces vendeurs qui s’alimentent à une "nourrice" bruxelloise et s’aventurent dans le jardin sud de Bruxelles (Rixensart, Lasne, La Hulpe) pour gagner le Brabant wallon et alimenter les acheteurs dont la liste leur est fournie.

Ousmane se défend. "Moi, un dealer ? Pas du tout. Je viens, pour ma consommation personnelle, d’acheter ces boulettes à un dealer que j’ai croisé alors que j’allais à une fête à La Hulpe. Les adresses que vous découvrez dans mon téléphone ? C’est là que je peux aussi m’approvisionner…"

Une "centrale" bruxelloise

Il possède deux GSM qui vont être inspectés. La "centrale" bruxelloise contient cinq adresses et des chiffres. L’enquête avance. La voiture a été louée par un certain Jérôme P. à qui Ousmane a donné 1.600 € en cash pour pouvoir l’utiliser de manière intensive: 7.350 km en un mois, soit 250 km/jour, avec plusieurs trajets à Anvers et de multiples contacts avec un certain "Arthur", un lointain cousin lui aussi dealer.

L’analyse bancaire indique des "transactions louches à la pelle" entre Ousmane et Jérôme. Bref, pour le parquet, aucun doute quant à l’association de ceux-ci, tous deux absents lorsque leur dossier fut ouvert à l’audience correctionnelle du 30 juin dernier.

Le premier devrait être puni d’un an de prison, lui qui est dans la minimisation totale, le second de huit mois: il a fourni une aide indispensable mais son casier est riche de nombreux antécédents. Le tribunal a accédé à ces réquisitions.