Peet, tête d’affiche d’une soirée rap, ce samedi à Beauvechain

Tom One, alias Tom Denis, est un jeune rappeur de 13 ans, de Lillois, qui a sorti, le 20 avril dernier, un premier EP de 5 titres intitulé Générat1on, composé avec le soutien de son professeur de chant, Julien Jaffrès. Tom écrit depuis l’âge de 8 ans. "Passionné d’instinct par les mots, bloc-notes sans cesse à la main, il retranscrit son ressenti éveillé sur l’existence et l’humanité. Son écriture fluide et intense aborde des sujets existentiels, ses sentiments, sa vision de la vie, l’essence de sa génération surconnectée."

De son côté, 13 Mini, qui est originaire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et que l’on a vu à l’Inc’Rock en 2022, "utilise l’écriture comme exutoire et impose un regard sans détour sur le monde qui nous entoure. Auteur et interprète autodidacte, il capte les émotions et surprend par des textes sombres empreints d’une mélancolie ambiante. Inspiré tant par Georges Brassens que par Sniper, très jeune, il découvre l’art du phrasé et de la déclamation. Des influences multiples, qui lui permettent, aujourd’hui, d’imposer un flow lancinant entre rap et chanson. Accompagné par le beatmaker Lennon ou encore par le guitariste Jali, 13 Mini propose un univers très personnel, laissant la part belle à un éclectisme étonnant. On retrouve sa plume affûtée sur des mélodies inspirées de sonorités trap et drill mais également de pop/rock ou encore de chanson française".

Enfin, le Bruxellois Peet s’est lancé dans le rap en 2016 en sortant son premier EP solo, Peate. Cette même année, avec son groupe Le 77, il a sorti un premier projet qui sera le début d’une fructueuse collaboration qui a vu naître plusieurs autres projets. Peet a sorti en février son dernier album, Todo Bien.