Perwez : 100.000 € en plus pour le Club des jeunes de Thorembais-les-Béguines

"Il y a d’abord eu une réunion avec les riverains et les représentants du Club des jeunes, puis une autre réunion avec les responsables du programme au sein du Service public de Wallonie (SPW), a précisé Véronique de Brouwer (Ensemble), première échevine. Ils sont tous a priori favorables au projet et nous ont fait part de plusieurs points d’attention."

L’élue écologiste a énuméré les remarques formulées par les différents intervenants: rendre l’étage accessible aux personnes à mobilité réduite, mettre encore davantage l’accent sur la mobilité et notamment sur le stationnement des vélos ou encore sur la possibilité de venir en bus alors qu’un arrêt est prévu juste devant le bâtiment. "Il a également été demandé de faire particulièrement attention aux nuisances sonores qui pourraient être occasionnées. Cette remarque a été formulée par les riverains mais aussi les représentants du Club jeunes, qui souhaitent entretenir de bons rapports avec le voisinage et que la cohabitation soit la meilleure possible."

Par rapport à la version présentée en juin 2022, une autre différence apparaît: le prix. On évoquait en juin 2022 un montant de 750 000 €. Désormais, l’estimation est de 844 000 €. Soit une augmentation de près de 100 000 €. Avec une part communale qui passerait à environ 170 000 €, contre 100 000 en 2022.

Ce qui n’empêche pas l’échevine Véronique de Brouwer de soutenir ce projet qui doit dynamiser le cœur du village de Thorembais-les-Béguines.

La majorité a donc proposé une convention de faisabilité, pour que le dossier soit ensuite transmis à la Région wallonne, où la ministre devra donner son feu vert.