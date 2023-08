"La Page d'Après", une nouvelle librairie indépendante débarque à Louvain-la-Neuve : "N’étant pas libraires, cela paraissait un peu fou"

Depuis la disparition du Furet du Nord en avril 2022, et du bouquiniste, ce dernier était spécialisé dans la vente de livres de seconde main, il n’existait plus de librairie indépendante généraliste sur Louvain-la-Neuve. Sachant que l’UCLouvain avait la volonté de retrouver ce type de librairie dans la ville et compte tenu de l’intérêt de la population pour ce type de commerce, Pierre-Yves Millet, journaliste, à la RTBF, et Floriane Vreuls, enseignante, se sont associés pour ouvrir "La Page d’Après", au numéro 3 de la rue des Wallons. "Nous avions la possibilité d’obtenir une interruption de carrière et l’envie de réorienter nos activités professionnelles. Nous nous sommes lancés dans ce projet. N’étant pas libraires, cela paraissait un peu fou", explique Pierre-Yves Millet.