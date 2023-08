"Leur souvenir ne peut et ne doit pas s’éteindre" : l'ASBL "Corbais, toute une histoire" parrainera l’hommage aux aviateurs abattus en 1942

Les sections locales de la Fédération nationale des combattants et de la Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre étaient représentées, tout comme la section wavrienne de la Société royale des officiers retraités. Celle-ci a été dissoute au 1er janvier de cette année. Son dernier président, le colonel Jean-Pierre Swales, a cependant tenu à pérenniser l’organisation parrainée depuis 1988.

L’ouvrage Corbais 1910-2010 de l’ASBL "Corbais, toute une histoire…" relate, sur plusieurs pages, la tragédie de ce 29 juillet 1942. Suivent ici quelques extraits de ce texte.

"Le Flight Sergeant Ronald Stone (26 ans), pilote de la Royal New Zealand Air Force décollait de sa base de Topcliffe, dans le North Yorkshire, pour une mission au-dessus de Sarrebrück en Allemagne avec six tonnes de bombes dans son Halifax. Dans celui-ci avaient pris place quatre Britanniques de la Royal Air Force (RAF), le Flight Sergeant James Kirkwood (20 ans), navigateur, le Sergeant Éric Williams (21), opérateur radio-mitrailleur, le Sergeant Victor Twining (20), mitrailleur, le Flight Sergeant Maurice Barett (22), navigateur, et le Flight Sergeant canadien Bernard Caroll (20), mitrailleur. Cet équipage faisait partie d’un des 291 appareils participant cette nuit-là au raid sur cette importante cité industrielle allemande.

Devant protéger son industrie de guerre soutenant l’offensive déclenchée contre Stalingrad et devant maintenir la pression sur tout le front russe, les Allemands étaient particulièrement à l’affût de toute intrusion alliée. D’autant qu’ils voulaient également protéger les côtes atlantiques d’une éventuelle invasion. Au retour de chaque raid allié, nombreux étaient donc les appareils qui ne rentraient pas à leur base.

"Sans doute déjà touché outre-Rhin avec de sérieuses avaries, le Halifax de Ronald Stone était devenu une proie facile pour les chasseurs allemands basés dans les territoires occupés. Il croisa ainsi un avion de la Luftwaffe qui l’abattit. Rasant les toits des maisons et cherchant un lieu d’atterrissage, le pilote néo-zélandais ne put éviter de s’écraser à la lisière de Corbais, au lieu-dit Fossés Mahy, creusant un cratère de trois mètres.

Afin de donner une sépulture à l’équipage, l’autorité occupante s’adressa à Joseph Dussart, menuisier du village, qui, avec son neveu et Henri Bernard, confectionna un grand, puis encore un petit cercueil, afin de recueillir les restes calcinés des aviateurs. Ceux-ci furent ensuite enterrés dans le cimetière du village. Depuis lors, Henri Bernard (NDLR : décédé en 2015) , devenu entre-temps Corbaisien, ne cessa d’entretenir le souvenir en fleurissant leur tombe et en étant à l’initiative de l’érection de six stèles grâce à la générosité des Corbaisiens et d’une châtelaine des environs".

Ce vendredi 18 août 2023, Jacques Vanderbist, président de l’ASBL "Corbais, toute une histoire...", qui avait un an à l’époque, a souligné que "c’est un honneur pour notre association de perpétuer ce devoir de mémoire, en collaboration avec le collège communal pour la partie institutionnelle et organisationnelle. Rendez-vous le 19 octobre, à 15 h".

Soulignons que les deux écoles de Mont-Saint-Guibert resteront associées à la cérémonie, fixée au troisième jeudi d’octobre.