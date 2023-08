Une délégation de Beauvechain à Lukunga au Congo pour inaugurer la maison permanente de l’ASBL "Beauvechain-Lukunga Ensemble"

Finalement, seulement quatre personnes sont parties rejoindre le village de Lukunga: Jean Michel Bosmans (président de l’ASBL), l’abbé Macaire (prêtre du village), Aymeric Hennebel (troisième voyage) et Zélie Cardon pour qui c’était son premier voyage.

Le village de Lukunga, situé dans la province du Kwilu (République Démocratique du Congo), se trouve à 650 km de Kinshasa.

Le premier projet remonte à 2009 avec la réalisation d’un dispensaire. Il a amorcé la création de l’ASBL Beauvechain-Lukunga Ensemble.

Depuis lors, une délégation y retourne chaque année (excepté Covid) pour divers projets. En 2010, c’était l’installation du premier moulin à farine par un groupe de jeunes. Actuellement le village en compte plus de huit et certaines personnes y viennent de loin pour l’utiliser.

En 2012, un deuxième groupe de jeunes s’y est rendu afin de réaliser un projet d’agro-foresterie, la création d’étangs pour la pisciculture et des animations pour les enfants.

"Nous comptons encore différents projets tels que l’installation d’éclairage dans la bibliothèque, la construction d’une école primaire, l’installation de panneaux solaires pour l’éclairage dans le village, car il faut savoir qu’à 18h00, il fait déjà noir !"

En 2019, place à un projet d’importation de l’Artemisia, plante anti palu. "Et cet été 2023, nous avons inauguré la maison permanente de l’ASBL au village de Lukunga ! Elle servira de point de chute pour nos visites sur place. Elle offrira également un espace pour les jeunes avec une fenêtre informatique sur le monde. Nous avons également renouvelé l’éclairage du dispensaire et nous avons profité de notre séjour au village pour interroger la population sur les activités de l’ASBL tout au long des 15 dernières années."

L’accès à l’eau

Les conclusions de ce micro-trottoir ? Les projets du dispensaire et l’installation d’éclairage ressortent comme les projets qui ont le plus apporté au village. La demande actuelle de la population est l’approvisionnement en eau. En effet, la source se situe à 20 minutes de marche du village sur une pente assez raide. La remontée avec l’eau n’est pas facile et physiquement éprouvante.

"Par ailleurs, nous avons pu constater que le bâtiment de la maternité s’écroule: il a fait son temps et les fondations sont mauvaises. Nous allons donc mettre en œuvre des activités avec l’équipe en Belgique pour la reconstruction de la maternité."

Aymeric Hennebel d’ajouter: "Le voyage vers le village de Lukunga reste à chaque fois une aventure unique. C’est un autre monde et pour s’en rendre réellement compte, il faut le vivre au moins une fois dans sa vie."On y va 2023"est mon troisième voyage avec l’ASBL."

L’objectif du Beauvechainois est de préparer le terrain pour rassembler et former un nouveau groupe de jeunes, horizon 2025. "Nous avons défini les projets avec les habitants du village. Il sera question de la mise en place de verger et reforestation autour du village, ainsi que d’activités d’animation pour les enfants. Un de mes souvenirs est la visite aux étangs de Masonga. Florent, notre personne de contact, nous disait que les étangs étaient à 40 minutes de marche du village. Nous avons marché plus de 3 heures à travers la brousse. Le temps est très relatif là-bas. Mais nous sommes revenus à moto. Cela nous a bien plu d’admirer les paysages."

"Ne pas se soucier des horaires..."

Zélie Cardon raconte son périple. "C’était en effet ma première expérience en Afrique et plus précisément au Congo. Il m’a fallu du temps pour apprendre comment vivaient les gens ici, bien que ce soit différent en ville et au village. Cet apprentissage des habitudes, coutumes et manières de vivre n’est pas encore fini, mais je peux dire que j’ai senti une différence entre le début et la fin de mon voyage. Je pense que ce qui m’a le plus marqué, outre la vision que les Congolais du village ont des blancs, c’est la notion du temps, qui n’est pas du tout la même qu’en Belgique. Ici,"être dans les temps", ce n’est pas une notion connue. J’ai appris à ne pas me soucier d’horaires et à relativiser lorsque quelque chose durait plus longtemps que prévu."Bienvenue au Congo", c’est la phrase que mes coéquipiers m’ont le plus répétée…"

L’ASBL lance un appel à des mouvements de jeunesses en quête d’aventures.