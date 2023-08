Villers-la-Ville: réunion publique, mardi prochain, sur les tensions liées à la gestion du CRCS de Tilly

En conseil communal, le bourgmestre a expliqué en juin dernier que le collège consultait un avocat afin d’éclaircir la situation au niveau juridique, avant de prendre une décision pour l’avenir de la salle. Du côté de l’opposition Écolo et Ensemble pour Villers (EPV), où certains membres sont en lien avec le comité tillycien, on réclamait par contre une reconduction rapide du bail… qui n’est pas venue.

La situation s’est encore envenimée à l’occasion de l’organisation de la fête de village par les Jeunes de Tilly, cet été. Alors que la Commune voulait que la salle soit mise à disposition gratuitement, le comité a demandé aux organisateurs de la fête le paiement d’une somme de plus de 1 000 € pour quatre jours d’occupation. Il n’y a pas eu d’accord, et les activités festives ont finalement été déplacées en dernière minute dans les locaux de l’école communale voisine.

On vous passe les dernières polémiques sur les réseaux sociaux, les attaques et les contre-attaques politiques. Le bourgmestre, Emmanuel Burton, a en tout cas annoncé récemment une réunion publique sur le sujet. Et les Tillyciens ont trouvé l’annonce de cette soirée dans leur boîte aux lettres cette semaine: cette réunion d’information se tiendra ce mardi 22 août, à 19 h 30, à l’école de Tilly.

"Ils essaient de faire pression pour que je me taise..."

"C’est à la demande de certains Tillyciens, qui entendent une série de choses et veulent savoir ce qui se passe, indique le bourgmestre . On ouvrira le dossier pour tout le monde, on parlera de l’historique, de la situation actuelle, et des actions que nous comptons mettre en œuvre pour que cette salle, qui est importante pour le village, fonctionne de manière optimale. Je serai très factuel. Ce n’est pas une consultation de la population, même si chacun pourra donner son avis et poser des questions. C’est une séance publique d’information. Nous ne sommes pas élus pour nous cacher derrière les habitants quand il faut prendre des décisions. Décider, défendre les intérêts de la commune et des habitants, c’est notre job !"

Le comité qui gère la salle, lui, a pris un avocat. Et celui-ci, dans une lettre adressée au collège et publiée par le comité sur Facebook, estime que le contrat de bail pour la salle a en réalité été reconduit tacitement après sa dernière échéance. L’ASBL occupe dès lors légitimement les lieux, et entend s’y maintenir. Le conseil suggère dès lors l’annulation de la réunion de mardi.

"Je constate qu’ils essaient de faire pression pour que je me taise et pour que cette réunion ne soit pas organisée, réplique le maïeur. Cela montre à quel point ils sont embarrassés et je peux le comprendre. Mais la réunion est bien entendu maintenue. J’espère bien que les membres de l’ASBL seront présents. L’analyse juridique que nous avons demandée indique que la Commune est propriétaire. L’ASBL a parfaitement le droit de la contester: j’espère qu’ils viendront et qu’il y aura des échanges, comme avec tous les habitants intéressés par l’avenir de la salle."