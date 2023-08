Avant Nivelles, la "Roller Bike Parade" a fait arrêt à Wavre : plus de 150 participants (PHOTOS)

Wavre sur herbe qui vient tout juste d'être inaugurée et qui animera la place cardinal Mercier jusqu'au dimanche 3 septembre. Mais dimanche à 14h30, c'était le rendez vous pour les premiers participants de cette édition de la roller bike parade sur le site de Wavre sur herbe. Dans l'attente du départ programmé à 15h, certains groupes profitaient des rares carrés d'ombre avant de prendre le départ.

D'autres du gazon pour chausser leurs rollers à l'image de Jean-Pierre qui est venu de Charleroi avec son fiston Amaury. "Vendredi dernier, nous avons participé à celle de Mons. C'était très chouette. Je pensais que j'étais un peu rouillé, comme mes rollers, mais finalement mes sensations étaient bonnes, explique joyeusement Jean-Pierre, en remontant ses genouillères. Nous avons trouvé que c'était une chouette activité, bien organisée, bien encadrée et en plus gratuite. Nous l'avons découverte par hasard sur internet. On s'est dit qu'on renouvellerait bien l'expérience. Et nous voilà. Aujourd'hui, on va donc découvrir Wavre en roller, sourit Jean-Pierre, avant d'ajouter. Je vois qu'il y a de l'animation. Je pense que nous allons encore passer une chouette après midi."

Et il est vrai que l'ambiance est très conviviale et très familiale avec un parcours vraiment accessible à tout le monde. Le parcours de cette édition de la roller bike parade est d'ailleurs identique à celui des autres années, à savoir une boucle de 4km qui passe par la rue de Bruxelles avant de rejoindre Basse-Wavre via l'avenue du centre sportif et de revenir vers le centre via l'avenue de la Belle voie.

Une boucle

Comme chaque année, les plus aguerris peuvent doubler la boucle et donc parcourir 8km. On notera aussi, comme à chaque fois, les policiers wavriens, en vélo, sont aussi nombreux pour encadrer ce long cortège toujours précédé par un gros 4x4, dont le DJ installé à l'arrière balance les décibels pour donner le tempo aux rollers et autres engins à petites et grosses roulettes.

Mais ce n'est que la première partie car la suite du cortège est composée de tous les cyclos qui précèdent systématiquement la voiture balai au cas où il y aurait des petites défaillances.

En tout et pour tout, cette édition de la roller parade a attiré autant de monde que les autres années. Ils étaient cette fois 158 participants au départ dont, un jack russel dans un panier à vélo, et un cuistax affrété par la Vitamine Z, la maison des jeunes de Wavre pour ravitailler les participants en eau fraîche.