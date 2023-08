La balade houtinoise a accueilli 63 ancêtres...et refusé plusieurs dizaines

"J’organisais des balades pour cabriolets. J’ai participé à une balade à Houtain. J’ai constaté que cela s’effectuait selon le même concept que les nôtres, avec découverte du patrimoine. Nous avons depuis collaboré", ajoute Philippe Morel, responsable de Cabrio Fun.

Pas de convoi

Les organisateurs ont accueilli 63 véhicules. "C’est le maximum. Nous en avons refusé trente la dernière semaine. Nous devons pouvoir parquer tous ces véhicules au point d’arrêt. Celui-ci se situait au château de Saulchoy à Soignies où les participants prenaient le verre de l’amitié."

L’objectif de la balade est de faire découvrir le patrimoine de la région. Cette année, le parcours s’effectuait notamment près du Plan incliné et de la chapelle de verre de Ronquières, le château d’Ecaussinnes, la collégiale de Nivelles. "Les gens ont tout le loisir de s’arrêter à ces endroits, voire à d’autres endroits bucoliques, pour prendre des photos", poursuit Amandine Vandenbranden.

Les véhicules ne roulent pas en convoi mais de manière autonome. "Un convoi nécessiterait l’autorisation de chaque commune traversée. Ce serait impossible. Les participants partent avec un road book. Le nôtre a la particularité d’y insérer des adresses pour servir de points de repères aux participants." Le repas était pris au château d’Houtain-le-Val au retour, vers 14h30. "Nous avions prévu un pique-nique pour le parcours."

Seule activité du comité des fêtes mi-août

L’organisation de cette balade est la seule activité prise en charge par le comité des fêtes d’Houtain-le-Val mi-août. "Nous avions organisé la ducasse sur un terrain de Manuel Hennau, en collaboration avec ce dernier, l’année dernière encore. C ette année, il nous a indiqué que nous n’étions plus conviés dans l’organisation de la fête. Nous poursuivons donc nos activités comme Halloween, les décorations des rues à Noël, une brocante, une balade moto, une chasse aux œufs, la fête de mai et cette balade d’ancêtres. La fête du 15 août était notre meilleure rentrée financière", indique encore Amandine Vandenbranden, très satisfaite de l’édition.