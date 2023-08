Zétrud-Lumay triomphe d’extrême justesse aux jeux intervillages de Jodoigne (PHOTOS)

Dans le camp des vaincus, la désillusion fut de courte durée. Frédéric Jacoby, par ailleurs président de Vivre à Saint-Remy : "Zétrud-Lumay est notre village voisin. Nous avons donc décidé d’organiser conjointement les prochains jeux intervillages. Ils seront intitulés"Les Jeux olympiques de Jodoigne"."

Bémol tout de même: sur le dernier jeu, la course à l’américaine, trois participants ont encouru des blessures. "C’est le petit point négatif de ces jeux, conclut Axel Nuluy, chef arbitre. Mais il faut le reconnaître: nous avons insufflé une nouvelle dynamique dans les villages. Reprendre le flambeau des jeux, après quatre ans d’annulation, n’a pas toujours été évident, mais nous avons beaucoup appris. L’an prochain, nous tenterons de simplifier davantage les épreuves."

Le calvaire des deux copines du Quartier Sud

Elles ont joué de malchance, Jenny-Lynn Cauwenberg et Juliette Dubois, 15 ans toutes les deux. Les adolescentes, qui devaient évoluer conjointement et de manière coordonnée sur le jeu des planches en folie, n’avançaient plus, et pour cause. L’attache de Juliette se défaisait constamment.

La capitaine d’équipe Marjorie Kempeneers, à diverses reprises, a tenté d’y remédier, mais quand c’est mal parti…

Jenny-Lynn et Juliette, sous les encouragements et les applaudissements de toutes les équipes, ont tout de même réussi à terminer leur parcours. Juliette fut la première à retrouver le sourire: "On était là pour s’amuser. On en gardera un bon souvenir !"

Léa et Julia, les travailleuses de l’ombre

Aux jeux intervillages, on est là pour s’amuser, c’est entendu. Cela se passe le plus souvent en famille, toujours en équipe, autour d’un capitaine chargé de motiver ses troupes. Et puis, dans l’ombre, il y a de précieuses bénévoles, comme Léa Bertrand et sa copine Julia Peccorella.

Elles ont toutes les deux 15 ans et, visiblement, le sens des responsabilités. Après chaque jeu, elles ont comptabilisé les points, compté et recompté, dans le but de ne laisser passer aucune faille et n’avantager aucune équipe. Une mission parfaitement remplie ce dimanche pour l’édition jodoignoise des jeux intervillages, malgré la chaleur les déconcentrations des amis.

"C’est vrai qu’on doit toutes les deux être précises, commentait Léa. C’est mon papa Frédéric qui m’a demandé de venir pour additionner les points. J’ai dit oui de suite."

Le classement final de cette édition 2023 :

1. Zétrud-Lumay, 114 pts

2. Saint-Remy-Geest, 113

3. Lathuy et Piétrain, 109

5. Jodoigne-Souveraine, 100

6. Sainte-Marie-Geest, 93

7. Saint-Jean-Geest, 89

8. Quartier St-Lambert, 87

9. Quartier Sud, 77

10. Dongelberg, 74

11. Quartier Soldat Dubois, 69

12. Mélin, 59