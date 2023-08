À Rebecq, Léon Jadin (Écolo) ne pourra pas poser sa question d’actualité sur Sportissimo ce mardi au conseil communal

En résumé, il aimerait savoir quel montant Rebecq va récupérer pour sa participation à Sportissimo. En lien évidemment avec la vente en cours des terrains qui appartiennent à Sportissimo et qui devaient servir à la construction de la piscine.

D’après ses informations, en plus de l’euro déboursé par an et par habitant (soit environ 10 000 €), Rebecq allouait un subside de près de 79 000 €. "J’ai demandé à des élus des autres communes, ils n’ont aucun subside de ce genre chez eux. Rebecq est donc la seule commune à payer un supplément. Va-t-elle récupérer cet argent ?" D’après ses calculs, ce sont 552 930 € qui devraient revenir dans les caisses de la commune.

Pour en savoir plus sur la procédure d’acceptation des questions et ce montant, nous avons contacté Dimitri Legasse (Union), président du conseil communal: "La décision d’accepter ou non une question se prend avec le directeur général. Cette fois-ci, c’était avec la directrice générale faisant fonction. Avant même que je me prononce, elle m’a dit que la question devait être posée à Sportissimo, car ça ne concerne pas directement la Commune. Nous étions d’accord et avons décidé de rejeter la demande".

Dimitri Legasse ajoute que Léon Jadin a tout le loisir de poser cette question lors de l’assemblée générale annuelle de Sportissimo, "d’autant plus qu’il y a des administrateurs de sa couleur politique. Je ne comprends pas pourquoi il ne pose pas la question aux représentants de sa formation politique. Je crois qu’il veut me faire dire que ce dossier a été catastrophique et a coûté beaucoup d’argent. Sauf que c’est à Sportissimo de le dire, pas au collège communal de Rebecq".

Dimitri Legasse fait néanmoins le point sur ces 79 000 €: "Ce n’est pas vraiment un subside, même si c’est l’intitulé. Il s’agit en fait d’une participation au financement des emprunts. Rebecq paie 23%, Tubize 52%, Ittre 11% et Braine-le-Château 10%, de mémoire. C’était un prorata, une clef de répartition qui avait été décidée. Donc si Rebecq versait 79 000 €, Tubize devait payer 160 000 €".