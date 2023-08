Après 863 jours d’attente au lieu de 270, la nouvelle gare des bus de Wavre enfin opérationnelle

Mais ce chantier ne fut pas un long fleuve tranquille. Il a accumulé les retards. Le premier à cause d’un autre chantier, celui de la rénovation de la gare ferroviaire, en février 2022. À l’époque, Infrabel, le gestionnaire du rail, a réalisé d’importants travaux pour renouveler aiguillages, rails, billes de chemin de fer et ballast et procéder au rehaussement des quais pour que la nouvelle gare de bus soit connectée à la gare SNCB. Ainsi, une rampe d’accès PMR a été réalisée depuis le premier quai vers la gare des bus. Pendant ce temps-là, les travaux de la nouvelle gare des bus ont été à l’arrêt. À l’époque, la fin du chantier était espérée pour janvier 2023…

2 ans, 4 mois et 11 jours plus tard

Ensuite, à cause de certaines pénuries, il a fallu attendre un peu plus longtemps pour la livraison des nouveaux abribus, des luminaires… Mais le plus cocasse, ce sont les retards administratifs accumulés par ce chantier. Des questions de limites de propriété entre le TEC et Infrabel (SNCB) ont compliqué les choses. Ensuite, le TEC a omis d’introduire une demande de permis pour la paroi antibruit construite le long de la rue du Moulin à vent. Ce qui a été fait sur le tard. Après l’enquête publique d’un mois entre mai et juin le permis a été octroyé avant les vacances.

Cette fois, la nouvelle gare est enfin prête à être inaugurée C’est ce qui était prévu pour ce mercredi 23 août, juste avant la rentrée, après 863 jours, soit 2 ans, 4 mois et 11 jours de chantier, au lieu des 270 jours prévus au départ. Question délai, ce chantier a un peu dérapé.

Las, Philippe Henry (Écolo), ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, ne coupera pas ce mercredi le ruban inaugural d’une gare de bus flambant neuve, plus grande, plus moderne, plus confortable et davantage sécurisée. La cérémonie est postposée mais la nouvelle gare sera bien opérationnelle. Les riverains de la rue du Moulin à vent, après avoir subi les nuisances de ce très long chantier (plus de 3 ans), pourront enfin s’habituer au passage des bus, à raison d’une bonne centaine par jour et à la présence de la palissade antibruit qui doit encore être végétalisée.

La suite

Mais les coups de pelleteuses dans le quartier, ce n’est pas fini. Dans les tiroirs de la Ville, il y a encore quelques dossiers qui sont et restent "à l’étude". Il y a notamment le dossier de la fameuse passerelle censée assurer la jonction entre la Sucrerie et le plateau de la gare et celui du réaménagement de la place Henri Berger où en principe, les 3 300 m2 de la place doivent être végétalisés. "Le permis pour le réaménagement de la place Henri Berger est toujours à l’étude, nous a précisé Anne Masson, bourgmestre. Nous n’avons pas encore de date précise de dépôt." Par ailleurs, du côté de la SNCB, les dossiers de réaffectation du bâtiment de la gare qui devrait être loué à un ou plusieurs privés et de réaménagement du parking adjacent à la gare sont en suspens tant que les autres dossiers n’avancent pas…