Créé en BW, connu dans le monde : le "Simplex" fut à l’origine de l’heure de gloire d’Orp-le-Grand

"L’usine de Saint-Hubert fabriquait de l’outillage agricole mais aussi un tas d’autres choses, notamment des poêles à bois. Son Simplex 55 a rencontré un énorme succès", raconte Albert Dupont, un Orp-Jauchois passionné par l’histoire de sa commune en particulier.

Le Simplex a permis à l’agriculture belge d’augmenter sa production et à Orp-le-Grand de connaître un essor inattendu. "C’était l’époque de la gloire d’Orp-le-Grand. Complètement dingue. L’usine de Saint-Hubert comptait plusieurs départements: plomberie, briqueterie, fonderie, sucrerie, cimenterie… C’était une grosse machine industrielle."

Plus de 40 cafés…

L’usine de la rue de la Station occupait 3,5 ha lors de la fondation, puis ce chiffre a grimpé. C’est que l’usine occupait beaucoup de monde au début du XX siècle. "Je pense qu’à Orp-le-Grand, dans les années 30, il y avait environ 500 personnes qui arrivaient tous les matins de l’extérieur et repartaient le soir. C’était énorme de voir débarquer tous ces travailleurs."

Ces travailleurs navetteurs ont fait vivre les riverains. "Aujourd’hui, tous les cafés ont mis la clef sous la porte. Mais il y a un siècle, on en comptait une quarantaine entre la gare et Orp-le-Petit. Parfois, c’était juste des particuliers qui servaient des boissons dans leur salon. Quelque chose de très simple. Mais il y avait un dynamisme incroyable."

Tout cela a pris fin suite à l’arrêt de la ligne ferroviaire qui traversait l’entité. Pas de moyen de transport, pas de travailleur ni de transfert des marchandises. Un vrai coup d’arrêt. "Le chemin de fer a fermé dans les années 60 pour des raisons économiques", rappelle Albert Dupont. Les lignes 147 Tamines – Landen et 142 Namur – Tirlemont se croisaient à Ramillies et formaient "la croix de Hesbaye". "Le trafic passagers s’est arrêté, puis le trafic marchandises. La voie a été abandonnée mais pas démantelée, car elle représentait une voie stratégique pour l’armée. L’état des ponts ne permettait toutefois plus aux trains de circuler. À la fin des années 80 ou début 90, la voie a été transformée en RAVeL."

Un site à réaffecter

L’histoire des établissements de Saint-Hubert est finalement assez méconnue. Sur le site de la Région, on trouve quelques traces cette aventure industrielle dans un chapitre consacré aux sites à réaménager. "Le site est une ancienne usine de matériel agricole au centre du village, cet espace est alloué depuis plusieurs années au stockage et traitement de matériaux de construction. Il est constitué de grands hangars qui ont été partiellement rénovés. La majeure partie du site est constituée de prairies ouvertes. Les bâtiments industriels forment un ensemble de grande taille, en retrait de la voirie. Une zone de manœuvre sépare les différents bâtiments et sert également de zone de stockage pour les matériaux de construction. Le site est accessible de la rue de la Station et de la rue du Château Rose." Au total, la superficie désaffectée est de 47 551 m2.

Un particulier a acheté le château et un autre le site qui accueillait les anciennes usines de Saint-Hubert. Il y a environ six ans, un magasin d’outillage a ouvert ses portes, mais il n’occupe qu’une partie de la superficie. "Le propriétaire allait construire une sorte de petit zoning et installer d’autres magasins, mais on n’a toujours rien vu venir", explique l’échevin Christian Delvigne. Ce même privé avait aussi acheté les habitations à proximité. "Il voulait les transformer, mais elles se trouvent en zone inondable. La Commune a donc refusé le permis. Il a saisi le Conseil d’État et il a perdu."

La zone attend donc toujours une nouvelle affectation.