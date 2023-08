Le bourgmestre de Nivelles était coincé… dans les WC de l'hôtel de ville: "Je me voyais vraiment passer la nuit là"

"Me retrouver coincé dans l’hôtel de ville parce que le secrétaire communal avait refermé la porte d’entrée sans se rendre compte que j’étais sans clé à l’intérieur, ça m’est arrivé une fois lorsque j’étais échevin. Mais être bloqué dans les toilettes, ça, c’est une première !", rigolait le bourgmestre, mardi vers 18 h.

Une petite heure plus tôt, alors que le personnel avait quitté les lieux et qu’il se trouvait toujours dans son bureau, le maïeur s’est rendu dans les toilettes de l’étage, qui sont réservées au personnel. Pour que le public n’y accède pas, la porte principale s’ouvre en tapant un code. Mais le dispositif étant un peu capricieux ces derniers temps, cette porte d’accès reste cependant ouverte.

"Comble de malchance, notre concierge était en congé"

"Je ne sais pas ce qui s’est passé, sans doute un courant d’air, et elle s’est refermée quand j’étais à l’intérieur, raconte Pierre Huart. Je ne suis pas parvenu à la rouvrir. Le personnel n’était plus là et la seule fenêtre donne sur le cloître, où il n’y a évidemment personne après 17 h. Comble de malchance, notre concierge était en congé ce mardi…"

Ceux qui connaissent Pierre Huart se diront sans doute qu’avec l’usage intensif qu’il fait de son GSM, tant pour les selfies que pour les coups de fil ou les messages sur les réseaux sociaux, il devait avoir sous la main un numéro pour appeler quelqu’un qui pourrait le délivrer.

"Sauf que quand on va aux toilettes, on ne pense pas à prendre son GSM: le mien était resté dans mon bureau. Je me voyais vraiment passer la nuit dans les toilettes de l’hôtel de ville !", complète-t-il.

À la barre à mine

Par bonheur, deux employées qui étaient restées un peu plus longtemps pour terminer leur travail sont passées dans le couloir alors que la situation semblait désespérée. Le bourgmestre a pu les alerter en criant, mais elles ne sont pas parvenues non plus ouvrir la porte récalcitrante. C’est ainsi que le service de garde a dû être appelé à la rescousse, et la porte a dû être forcée… avec une barre à mine !