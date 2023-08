"On rouvrira lundi matin au plus tard" : une semaine de travaux sur la Grand-Place de Nivelles pour réparer les bornes rétractables

Ces bornes rétractables intégrées dans la voirie servent à interdire la circulation à certains moments sur le barreau "Union" de la Grand-Place. Il y en a quatre: deux côté rue de Saintes, et deux côté rue de Mons. Entre les deux, il y a la gare de bus et le système prévoit donc qu’à l’arrivée d’un véhicule du TEC, la borne s’abaisse pour permettre son passage. Voilà pour la théorie. Mais en pratique, il y a parfois quelques ratés…

"La police nous a demandé de régler ce problème, explique le bourgmestre, Pierre Huart (MR). Parce que parfois, ça fonctionne mal et des véhicules qui ne devraient pas passer roulent quand même, parfois même un peu vite. Il y avait un problème en termes de mobilité mais aussi de sécurité…"

" L’objectif est de terminer le chantier pour vendredi "

Le chantier pour procéder à la réparation du système de détection a été entamé ce lundi matin et doit être terminé pour lundi prochain, puisqu’on sera alors en pleine rentrée scolaire avec une circulation importante qui devrait reprendre.

"Nous allons retirer tous les pavés autour de ces quatre bornes, détaille l’échevin des Travaux, Pascal Rigot. On va refaire la boucle et poser de l’asphalte pour stabiliser tout cela. L’objectif est de terminer le chantier pour vendredi mais il faudra ensuite un temps de séchage et donc on rouvrira lundi matin au plus tard."

Mieux vaut donc s’en rappeler cette semaine: en voiture, on ne pourra pas passer de la rue de Saintes à la rue de Mons ou à la rue de Soignies en passant par la Grand-Place. Les commerces, eux, restent tous accessibles à pied.

Les lignes de bus seront évidemment déviées jusqu’au week-end prochain. En ce qui concerne le marché de samedi, les huit maraîchers qui sont habituellement installés sur le tronçon concerné ne pourront pas y accéder. Ils seront dès lors placés temporairement à d’autres endroits sur la Grand-Place.