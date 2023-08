Le secrétaire d'État Mathieu Michel dans la peau d’un jeune en "Service citoyen" à Mont-Saint-Guibert

Le 14 septembre, à Bruxelles, le jeune Gembloutois se mettra dans la peau du secrétaire d’État dont il vivra une journée de travail. Des rendez-vous sont prévus, où il sera question de digital et de la Régie des bâtiments. Il s’agit là du projet "Vis ma vie en Service citoyen – Vis ma Vivaldi !", soit le partage du quotidien de deux acteurs de la citoyenneté dans notre pays, l’un engagé dans des projets concrets d’utilité publique, l’autre mandataire politique impliqué dans la gestion de l’État. Dans le cadre de cette action de citoyenneté croisée, les membres du gouvernement et du parlement fédéral ont ainsi choisi d’échanger leur vie avec un jeune en Service citoyen. Avant Mathieu Michel, Alexander De Croo, plusieurs ministres et secrétaires d’État, ainsi que des députés fédéraux ont déjà participé à l’expérience.

Lundi, à Hévillers, le secrétaire d’État a été accueilli par l’association La Nacelle, fondation active dans les domaines des arts et de la culture, de l’information, de l’environnement et de la coopération internationale. Celle-ci veut établir et élargir les liens entre la création et les questions de société et du monde contemporain. Elle se veut une plateforme de projets qui brassent les disciplines, décloisonnent culture, nature et développement social et humain.

Créer des passerelles entre l’adolescence et la vie active

À la base projet nomade, la Nacelle a trouvé, au domaine de Bierbais, un "lieu magique pour se poser et développer une oasis de permaculture". Dans cet espace rendu à la nature, Mathieu Michel s’est intéressé aux plantations et au travail minutieux, respectueux de la nature et de ses cycles, de Trestanig et des autres membres du Service citoyen. Il s’est souvenu du temps où son grand-père faisait son jardin, et de tous les légumes qui y poussaient. "Ici à Bierbais, je vois d’anciens légumes, peu connus. Ils sont remis au goût du jour. Le Service citoyen crée des passerelles entre l’adolescence et la vie active. Il permet de partir à la découverte de soi-même et d’élargir ses horizons.

L’objectif du projet du gouvernement fédéral est double. D’une part, rapprocher les mandataires des réalités de la jeunesse et des besoins collectifs. Mais aussi créer un lien et un vécu communs rapprochant ces deux sphères qui ne se (re)connaissent pas toujours suffisamment, celle de jeunes adultes construisant pas à pas leur parcours de citoyen et celle de responsables politiques, issus du pouvoir exécutif ou législatif, œuvrant au quotidien pour rendre possible toute vie en commun."