L'Épouvantail aux Oiseaux, une nouvelle statue inaugurée à Piétrebais : "cette statuette est le symbole de la ruralité et du savoir-vivre"

Ne dites plus "Fête des épouvantails" mais bien "Piétrebais en fête". Le principe est le même et le but reste de faire la fête au village mais la tradition des épouvantails confectionnés par les habitants et exposés devant chez eux semble révolue. "Je pense qu’on a fait le tour avec le concept des épouvantails, explique Benoît Malevé. Nous en étions cette année à la 30e édition de la fête et il y avait de moins en moins d’engouement pour la réalisation des épouvantails qui a sans doute fait son temps."