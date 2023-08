Série d’été - Douces nuits d’été en Brabant wallon : "La Maison du Passavant", à Vieux-Genappe, grand confort pour 15 personnes (PHOTOS)

En 1987, le papa de l’actuel propriétaire rachète la demeure pour en faire une ferme d’élevage et de culture. Au fil des ans, les activités se diversifient et c’est en 2018 qu’est créé le gîte rural sous sa forme actuelle. Plusieurs hectares de terrain jouxtent la propriété en pleine nature.

Une âme familiale dans une maison de caractère

Aménagée avec amour par ses propriétaires, la Maison du Passavant respire le bien-être, la parenthèse, le repos, la détente et la convivialité. Ses nombreux espaces offrent à chacun la possibilité de s’isoler, ou au contraire de partager. Le mobilier est rustique et respire le cocooning.

Karel De Paepe est ingénieur en électromécanique et l’envie existait d’exploiter avec sa compagne, Géraldine Dassy, cette grande demeure. Géraldine a réalisé des études de marketing et travaille pour la promotion de l’agriculture. La gestion du gîte mélange donc plaisir et exploitation commerciale.

Lors de la rénovation, Géraldine et Karel ont pris soin de peaufiner chaque détail, afin de rendre votre séjour le plus agréable possible. Ils ont subtilement réussi le mélange entre le charme d’une ancienne ferme et le confort d’aujourd’hui.

L’endroit est idéal pour se retrouver en famille, entre amis pour partager un barbecue ou un repas au coin du feu. Des sociétés privées en profitent de plus en plus souvent pour des mises au vert ou des activités de team building.

Impossible ici de détailler le tarif. Un exemple, à titre indicatif: 1 190 € pour 15 personnes logeant deux nuits (mise à disposition des draps, des serviettes de bain, charges et nettoyage compris).