Les cyclistes réclament un cheminement sécurisé sur la N4 entre Wavre et Namur

Pour le groupe relais de Wavre, le rendez-vous est fixé à Louvain-la-Neuve, au croisement du boulevard de Lauzelle et de l’avenue Athéna. Ces cyclistes passeront ensuite par le rond-point Decathlon, la caserne des pompiers de Wavre, la chaussée de Namur, l’avenue Reine Astrid, le carrefour du Fin Bec, l’avenue des Princes, l’avenue Mattagne et la chaussée de Bruxelles.

"Un frein important pour la mobilité des cyclistes"

"L’idée est d’arriver au croisement du quai du Trompette et de l’avenue Mattagne à 13 h, précise Albert Mahieu, coordinateur du Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) Wavre. Il y a clairement de plus en plus de gens qui empruntent leur vélo, Il suffit de se rendre au marché de Wavre le mercredi pour s’en rendre compte et même, le matin, aux abords des écoles, il y a de plus en plus de vélos-cargos."

Selon Albert Mahieu, la traversée de Wavre en empruntant la chaussée de Bruxelles (N4) à partir du carrefour du Fin Bec jusqu’au croisement de la chaussée avec l’avenue de l’Orangerie, s’avère particulièrement dangereuse: "Il n’y a aucun aménagement cyclable et si les cyclistes expérimentés parviennent péniblement à circuler sur la N4, cela devient très compliqué pour les “nouveaux” cyclistes et pour les enfants notamment. Si la Ville de Wavre fait des efforts en faveur de la mobilité des cyclistes sur les voiries communales, on ne voit rien venir côté régional pour la Nationale 4. On sait que des aménagements sont planifiés mais ils le sont à très longue échéance. Et ce manque d’aménagements est un frein important pour la mobilité des cyclistes souhaitant se rendre dans le centre-ville pour les courses, le travail ou aller vers les écoles. De plus, à Wavre, la N4 est traversée par la route cyclable E5 et est signalée par le réseau points-nœuds de la Province. Il est donc temps de faire quelque chose."

La N4 est en effet un axe reliant de nombreux pôles d’activités: "La traversée de Wavre par la N4 est un exemple d’insécurité et du tout à la voiture", termine Albert Mahieu.

wavre@gracq.org