Vieux-Genappe va faire la fête ce dimanche

Depuis novembre 2022, un groupe d’habitants se réunit, accompagné par le Carrefour culturel, pour organiser des événements conviviaux qui créent la rencontre entre voisins et font vivre le cœur du village: "En janvier, nous avons organisé un vin chaud. Une cinquantaine d’habitants ont bravé le froid pour venir prendre un verre. Le groupe a poursuivi sa dynamique avec l’intention d’organiser une grande brocante sur la place de Vieux-Genappe et dans les rues avoisinantes. C’est à l’initiative des habitants qu’est né “Vieux-Genappe en fête”, qui aura lieu ce dimanche 27 août", indique le 38 dans un communiqué.

Au programme, une brocante de quartier, gratuite pour les habitants invités à vendre devant leur maison. Jusqu’ici, pratiquement tous les emplacements sont réservés. Des balades de 4, 8 et 17 km permettront de découvrir le village et son patrimoine, à partir d’énigmes et de questions d’observation. Il y aura également une initiation au jeu de bouloir entre 14h et 16 h. À trois moments de la journée (11 h, 13 h 30, 15 h), des démonstrations de conduite de troupeau par des chiens seront proposées rue Louis Taburiaux par Annie Vanderlinck. Deux balades contées (12h et 14 h) permettront de découvrir les boîtes à livres installées dans Vieux-Genappe. Durant toute la journée, jeux en bois et château gonflable seront à disposition des plus jeunes. Bar et barbecue sont organisés place Mercurey.