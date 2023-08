Wavre : le retour de la brocante de l’AS Beauchamp au Villagexpo de Limal

Cette brocante très prisée des chineurs, n’a pas eu lieu au cours des trois dernières années. "Pendant deux ans, nous avons dû annuler notre brocante à cause du Covid et l’année dernière c’est la réfection des voiries dans le quartier qui nous a empêchés de l’organiser, explique Jean-Michel Reyrenn, président de l’AS Beauchamp. Cette brocante est une de nos activités, comme les mêlées de pétanque que nous organisons tous les mardis soir au cours de l’année."

Ce vendredi matin, environ 200 exposants s’étaient déjà inscrits "et il reste de la place, les inscriptions ne sont pas clôturées. Nous espérions davantage d’inscriptions mais la météo de cet été a quelque peu refroidi les exposants. Ils sont un peu frileux, on peut le comprendre…

On propose des emplacements de plus ou moins 12 mètres carrés. Nous n’acceptons pas les vendeurs d’objets neufs, ni les forains, maraîchers et vendeurs de nourriture, précise le président de l’AS Beauchamp. Si nous organisons cette brocante, c’est pour mettre un peu de beurre dans les épinards de notre association, notamment pour payer nos frais de fonctionnement."

Le centre sportif de l’AS Beauchamp sera le centre névralgique de cette brocante avec une cafétéria, des food trucks et un bar à champagne. Pour le stationnement, il est vivement conseillé de respecter les règles mises en place par la police.

www.brocante-asbeauchamp.be